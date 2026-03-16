Trump, Hürmüz Boğazı\'nda Güvenliği Sağlama Çağrısı Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok yakında tekrardan geçişlere açılacağını düşündüğünü belirterek, "İran'ın balistik füze saldırıları yüzde 90, dron saldırıları yüzde 95 düştü" dedi. Trump ayrıca, "Hark Adası'nda kelimenin tam manasıyla her şeyi yok ettik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump Kennedy Center Yönetim Kurulu üyeleri ile katıldığı öğle yemeğinde Orta Doğu'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik askeri operasyonun tüm gücüyle devam ettiğini söyleyen Trump, İran'ın hava kuvvetleri ve donanmasının imha edildiğine ilişkin açıklamalarını tekrar etti. Trump, ABD ve İsrail'in 47 yıldır bir terör kaynağı olan İran konusunda yıllar önce yapılması gereken bir şeyi yaptığını savundu. İran'ın balistik füze saldırılarında yüzde 90, dron saldırılarında yüzde 95 düşüş elde ettiklerini söyleyen Trump, "Ayrıca füze ve dron üretim tesislerine de saldırdık ve bu saldırılar bugün de devam etti. Bugün üç tesislerini vurduk ve onlar için üretim yapmak giderek çok daha zor hale geliyor" dedi.

"Hark Adası'nda kelimenin tam manasıyla her şeyi yok ettik"

Son bir buçuk hafta içerisinde yüzün üzerinde İran deniz aracının imha edildiğini ifade eden Trump, "Bu muhtemelen bir rekor olmalı. İlave saldırılar her saat, her yönden devam ediyor. Bildiğiniz gibi Hark Adası'na saldırdık ve bu adayı devre dışı bıraktık. Hark Adası'nda kelimenin tam manasıyla her şeyi yok ettik. Petrolün bulunduğu alan hariç" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etme kapasitesini de ağır bir şekilde vurduklarını ifade eden Trump, "Mayın döşeme kapasitesine sahip 30'dan fazla gemi imha edildi. Bildiğimiz kadarıyla bütün mayın gemilerini vurduk. Elbette başka tür gemilere koyup suya bırakabilirler ama bırakıldığını bilmiyoruz. Gerçekten bırakılmış olup olmadığından emin değiliz. Yaparlarsa, bu bir tür intihar olur" dedi.

"Boğazın güvenliğini sağlamaları konusunda bize yardım etmelerini istiyoruz"

ABD'nin müttefiklerini Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlara katılmaya ikna çabalarına da değinen Trump, "Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı'na bağlı olan ülkeleri güçlü bir şekilde teşvik ediyoruz. Biliyorsunuz, biz petrolümüzün yüzde 1'inden azını bu boğazdan alıyoruz ama bazı ülkeler çok daha fazlasını alıyor. Japonya yüzde 95, Çin yüzde 90, birçok Avrupa ülkesi de oldukça fazla oranda alıyorlar. Güney Kore yüzde 35'ini alıyor. Bu nedenle gelip, boğazın güvenliğini sağlama konusunda bize yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

"Çok sayıda ülke, bana yolda olduklarını söyledi"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı her zaman bir tehdit aracı ve ekonomik bir silah olarak kullandığını savunan Trump, "Çok sayıda ülke bana yolda olduklarını söyledi. Bazıları bu konuda çok hevesli, bazıları ise değil" dedi.

Trump, "'Mayın tarama gemileriniz var mı?' diye sorduğumuzda, 'Müdahil olmak istemiyoruz' diye cevap veriyorlar. Ben de onlara, '40 yıldır sizi koruyoruz ve şimdi çok küçük bir meselede dahil olmak istemiyor musunuz?' diyorum. Çünkü aslında çok az ateş edilecek. Onların da zaten pek fazla mühimmatı kalmadı. Ama yine de 'Dahil olmak istemiyoruz' diyorlar" dedi.

"Karşımızdaki şey bir kağıttan kaplan"

Bu şekilde ülkelerin günün birinde ABD'nin yardıma ihtiyacı olduğunda yardıma gelmeyecekleri öngörüsünde bulunan Trump, "Birçok ülkeden bu yönde destek aldım. İsimlerini söylemek isterdim ama açıkçası söylemek isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum. Belki hedef olmak istemiyorlardır. Ama hedef olmanın önemi yok, çünkü artık karşımızdaki şey bir kağıttan kaplan" dedi.

Hürmüz Boğazı için "yolda" olduğunu söylediği ülkelerin hangileri olduğu sorusu üzerine Trump, "Şimdilik söylememeyi tercih ederim. Bunu Marco Rubio ve bu işi yürüten diğer kişiler açıklayacak. Size söylemeliyim ki bazıları gerçekten çok hevesli. Zaten gelmeye başladılar" dedi.

Bazı ülkelerin okyanusu geçmesi gerektiği için bunun zaman alacağını ve bazı ülkelerin ise yakında olduğunu söyleyen Trump, "Size bir liste vereceğiz" dedi.

İsim vermeden bazı NATO müttefiklerini eleştirdi

ABD'nin 40 yıldır koruduğu ve on milyarlarca dolar harcadığı bir iki ülkenin bu operasyonlara katılmayacağını da açıklayan Trump, "Bunu Temsilciler Meclisi ve Senato'ya rapor edeceğim. Bizi korumayan ülkeleri biz neden koruyoruz diye soracağım. NATO'nun zayıflığı her zaman bu oldu. Biz onları koruyoruz ama ihtiyaç olduğunda bizi korumayacaklarını hep söyledim. Bu gerçek bir ihtiyaç bile sayılmaz. Gerçek bir ihtiyaç, büyük bir savaş olurdu" dedi.

Trump, "Eğer onların mayın temizleme gemilerine veya herhangi bir ekipmanına ihtiyaç duyarsak, bize yardım etmeleri için hemen harekete geçmeleri gerekir. Çünkü yıllarca onları savaşlardan uzak tuttuk" dedi.

"Fransa'dan mükemmel beklenilmez"

Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak koalisyon konusunu Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuşup konuşmadıkları sorusu üzerine Trump, "Evet konuştum" dedi. Macron ile konuşmasına on üzerinden sekiz puan verdiğini de ekleyen Trump, "Mükemmel değil ama Fransa'dan mükemmel beklenilmez" dedi. Fransa'nın yardımcı olup olmayacağı sorusuna Trump, "Yardım edeceklerini düşünüyorum. Dün konuştum ama onlara baskı yapmıyorum" şeklinde cevap verdi.

"İngiltere'den memnun değilim"

Trump, diğer ülkelerden yardım isteme talebinin sebebinin buna ihtiyaçları olması değil, diğer ülkelerin nasıl tepki verdiklerini görmek olduğunu ileri sürdü. Trump, "Çünkü yıllardır söylüyorum. Gerçekten ihtiyacımız olduğunda bazıları orada olmayacak. İngiltere konusunda çok şaşırdım. İki hafta bazı gemilerini göndermelerini talep ettim ama istemediler. 'Biz sizin en eski müttefikiniz' dedim" dedi.

Trump, "Onlardan iki uçak gemisi istedik ama göndermek istemediler. Sonra savaş neredeyse bittikten sonra göndermek istediklerini söylediler. Ben de 'Artık ihtiyaç yok' dedim. Bu yüzden İngiltere'den memnun değilim. Belki katılırlar ama severek katılmaları gerekir" dedi.

"NATO aslında biziz"

Trump, "NATO aslında biziz. Putin, Avrupa'dan korkmuyor ama Amerika'dan korkuyor. Benim ilk döneminde kurduğum ordudan korkuyor" şeklinde konuştu.

İran'ı yapay zeka ile propaganda yapmakla suçladı

İran'ı "dezenformasyon üzerine kurulu bir ülke" olarak tanımladığı açıklamalarında Trump, "Şimdi dezenformasyonu yapay zeka ile birlikte kullanıyorlar ve bu korkunç durum, gerçekten korkunç bir durum. Son iki hafta içinde hiç olmamış birçok olayı olmuş gibi gösterdiler. Olmayan kamikaze botlarından dünyanın en büyük gemilerinden biri olan uçak gemisi Abraham Lincoln'un patlatıldığını ve yandığını gösterdiler. Yanıyormuş gibi gösterdiler. Bu benim yapay zekanın neler yapabildiğini ilk kez gördüğüm an oldu" dedi.

"Herkesle konuşurum"

İran ile temaslara ilişkin bir soruya Trump, "Herkesle konuşurum, çünkü bazen bu yolla iyi şeyler elde edilir. Ama henüz hazır olup olmadıklarını bilmiyorum" cevabını verdi.

İran'ın yönetim kadrosunun tamamının öldüğü açıklamalarını tekrarlayan Trump, "Müzakere etmek isteyen insanlar var ama onların kim olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok" dedi.

"Mücteba Hamaney'in bir bacağını kaybettiği ve ağır yaralı olduğunu söylüyorlar"

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin bir soruya Trump, "Birçok kişi, ciddi şekilde yaralandığını söylüyor. Bir bacağını kaybettiğini ve çok ağır yaralandığını söylüyorlar. Bazıları öldüğünü söylüyor. Ama kimse yüzde yüz sağlıklı olduğunu söylemiyor. Ama biliyorsunuz konuşma yapmadı. Dini lider bir tür tahta oturur ve nefret dolu konuşmalar yapardı" yanıtını verdi.

"Çok yakında boğazın tekrar açılacağını düşünüyorum"

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı niçin derhal açmadığına ilişkin soru üzerine Trump, "Çünkü İnsanların milyar dolarlık gemilerini alıp boğazdan geçirmelerini sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bunun riskli olduğunu ve gemi sahiplerinin karar vermelerini gerektirdiğini vurgulayan Trump, "Bu gemiler çok pahalı ve iki milyar dolara kadar çıkabiliyor. Bu nedenle de risk almak istemiyorlar. Gerçekten mayın döşeyip döşemediklerini bile bilmiyoruz. Ama döşemiş olabilecekleri düşüncesi bile yeterlidir" dedi.

Kıyı bölgesini yoğun bir şekilde vurduklarını söyleyen Trump, "Hürmüz Boğazı'nın çok yakında tekrar açılacağını düşünüyorum. Ayrıca başka ülkeler de bize katılmaya geliyor" dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "iyi bir destek" alacağını da ifade eden Trump, "Ama bazı ülkeler tarafından hayal kırıklığına uğrayacağımızı da düşünüyorum. ve hangi ülkeler olduğunu size söyleyeceğim" dedi.

İsrail'in asla nükleer silah kullanmayacağını söyledi

Danışmanlarından birinin çatışmanın şiddetlenmesi halinde İsrail'in nükleer silah kullanabileceğine ilişkin açıklaması sorulan Trump, "İsrail asla böyle bir şey yapmaz" dedi.

"Petrol fiyatları çok hızlı düşecek"

Petrol fiyatlarının daha ne kadar süre yüksek kalacağı sorusu üzerine Trump, "Bu bittiğinde petrol fiyatları çok hızlı düşecek. Enflasyon da düşecek. Ama petrol fiyatlarından daha önemli bir şey var. Son 50 yılın en şiddet yanlısı ülkesinin nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz. Çünkü o zaman Orta Doğu yok olur ve ilk hedef İsrail olur. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'i vurdular" dedi.

ABD'nin İsrail'in Lübnan'ı işgaline destek verip vermediğine ilişkin soru karşısında ise Trump, "Hizbullah uzun zamandır bir sorun oluşturuyor ve hızla ortadan kaldırılıyor" dedi. - WASHINGTON