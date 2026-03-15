Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Hürmüz Boğazı'nın Güvenliği İçin Koordinasyon Çağrısı Yaptı

15.03.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik için dünya ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz ticaretinin mevcut durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ı askeri, ekonomik ve diğer her açıdan yenmiş ve tamamen yerle bir etmiştir ancak, Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol alan dünya ülkeleri buradan geçişin güvenliğini sağlamalıdır. Biz de buna çok büyük ölçüde yardımcı olacağız. ABD ayrıca her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacak" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin uluslararası toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu her zaman ortak bir çaba olmalıydı ve artık öyle olacak. Bu durum dünyayı uyum, güvenlik ve kalıcı barış doğrultusunda bir araya getirecektir" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkelerin bölgeye savaş gemileri göndereceğini söylemişti

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için birçok ülkenin ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndereceğini söylemişti. Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bu girişime destek vermesini beklediğini belirten Trump, ABD'nin de İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini ve Hürmüz Boğazı'nı "yeniden açacaklarını" söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 01:29:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.