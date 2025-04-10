Trump'ın Ek Vergi Kararı AB'den Destek Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'ın Ek Vergi Kararı AB'den Destek Buldu

Ursula von der Leyen, Trump'ın ek vergileri durdurmasını küresel ekonomi için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

10.04.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergileri durdurma kararını "Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği son gümrük vergilerini 90 gün durdurma kararı almasına ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın karşılıklı tarifeleri durdurma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için atılan önemli bir adım" ifadesini kullandı.

Ticaret ve tedarik zincirlerinin işlemesi için açık ve öngörülebilir şartların olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Gümrük vergileri, yalnızca işletmelere ve tüketicilere zarar veren vergilerdir. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile ABD arasında sürekli olarak sıfıra sıfır vergi anlaşmasını savundum" dedi.

Avrupa Birliği'nin dostane ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret hedefiyle ABD ile yapıcı müzakereleri desteklemeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Avrupa'nın ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

AB pazarındaki engelleri kaldırmak için çalışmaların arttırıldığını söyleyen von der Leyen, "Bu kriz bir şeyi netleştirdi: Belirsizlik zamanlarında tek bir pazar, istikrar ve direncimizin dayanağıdır. Ekibim ve ben, Avrupalı tüketicileri, çalışanları ve işletmeleri korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Avrupalılar birlikte bu krizden daha güçlü çıkacak" ifadesini kullandı.

Çin'e vergileri arttırdı, diğer ülkelere süre verdi

ABD Başkanı Trump, Çin'e ABD'ye uygulayacağı yüzde 34'lük tarifeyi 8 Nisan'a kadar geri çekmesi için süre vermiş, sürenin dolmasının ardından 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 oranında ek vergi daha uygulama kararı almıştı. Dün vergilerin yürürlüğe girmesinin ardından Çin'den misillemeye misilleme gelmiş, ABD mallarına yönelik vergiler 10 Nisan itibariyle yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarılmıştı. Trump, dün akşam ise tekrar misilleme hamlesi yaparak vergi oranını yüzde 125'e yükseltmişti.

Trump, diğer ülkelere uyguladığı farklı oranlardaki ek vergileri ise ABD'ye misilleme yapmadıkları için 90 gün durdurma kararı almıştı. Trump, müzakerelerin sürdüğü ülkelere oranı düşürerek yüzde 10 karşılıklı vergi uygulayacağını söylemişti. - BRÜKSEL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'ın Ek Vergi Kararı AB'den Destek Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

13:13 Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
12:03 ’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
17:20 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’lilerin İran’da yatırım yapmasına karşı değiliz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz
17:19 Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
17:18 Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
17:05 Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
17:00 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 13:56:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Ek Vergi Kararı AB'den Destek Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement