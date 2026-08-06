Trump'ın Helikopteri Yolcu Uçağına Yaklaştı - Son Dakika
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Trump'ın Helikopteri Yolcu Uçağına Yaklaştı

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Marine One, Washington'da bir yolcu uçağına yaklaştı; FAA ve NTSB soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri helikopteri Marine One, Washington semalarında bir yolcu uçağına kısa süreliğine çok yaklaştı. Olayla ilgili Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Beyaz Saray'dan Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne doğru yola çıktığı Marine One helikopteri, Washington'daki Reagan Ulusal Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağı ile çok yakınlaştı. Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, "Hava trafik kontrolörü, uçaklar arasındaki mesafenin azaldığı sırada hem uçağın pilotuyla hem de Marine One pilotuyla iletişim halindeydi" denildi.

Hem FAA hem de Ulusal Ulaşım Güveliği Kurulu, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcu uçağının Trump'ı taşıyan askeri helikoptere nasıl bu kadar yaklaştığına dair incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise yaptığı açıklamada, "Marine One uçuşları dünyanın en iyi pilotları tarafından gerçekleştiriliyor ve Başkan Trump hiçbir noktada tehlike altında değildi" dedi.

Ne olmuştu?

29 Ocak 2025'te bir yolcu uçağının orduya ait Black Hawk helikopteriyle çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Federal Havacılık İdaresi, Washington DC havalimanında herhangi bir helikopterin çakışan bir rotadan geçmesi durumunda tüm kalkış ve inişlerin durdurulmasına karar vermişti. Beyaz Saray ve Reagan Havalimanı yakınlarındaki hava sahası, askeri ve ticari uçaklar nedeniyle oldukça yoğun.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'ın Helikopteri Yolcu Uçağına Yaklaştı - Son Dakika

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