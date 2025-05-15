ABD Başkanı Trump: Varış noktamız belli değil

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları sırasında seyahat planlarının değişebileceğini ve varış noktasının henüz net olmadığını açıkladı. Trump, liderlerden gelen telefonlar nedeniyle güzergahın belirsiz olduğunu belirtti.

TRUMP'TAN BAE'DE KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi.

"VARIŞ NOKTAMIZ BELLİ DEĞİL"

Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi.

"GEREKİRSE İSTANBUL'A GİDEBİLİRİM"

Öte yandan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek olan Rusya- Ukrayna zirvesine geleceğini belirtip son anda planını değiştiren ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tarih vermişti. Yarın İstanbul'a gelebileceğini belirten Trump son açıklamasında, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse İstanbul'a gidebilirim. Rusya ve Ukrayna ile iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın bir şeyler yapmasını umuyorum, savaş durdurulmalı" ifadelerini kullanmıştı.