Trump'ın Yardım Kesme Kararına Güney Afrika'dan Tepki

Politika

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı ülkeye mali yardımların kesilmesini içeren kararnameye ilişkin yapılan açıklamada, "Kararname gerçeklerden yoksun" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Trump'ın dün Güney Afrika'nın toprak politikasını ve İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasını onaylamadığını gerekçe göstererek imzaladığı mali yardımların kesilmesini içeren kararnameye tepki geldi. Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararnamenin "gerçeklerden yoksun olduğu ve Güney Afrika'nın derin ve acı dolu sömürgecilik ve apartheid tarihini tanımadığı" belirtildi. Bakanlık, "Bu yürütme emrinin, Güney Afrika'daki ekonomik olarak en ayrıcalıklı gruplardan biri için ABD'de mülteci statüsü sağlıyor olması ironiktir. Oysa dünya çapındaki diğer bölgelerden gelen ve gerçek zorluklarla karşılaşan savunmasız insanlar, ABD'de sınır dışı ediliyor ve iltica başvuruları reddediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrikalı beyaz çiftçiler ve aileleri için mülteci planı

Beyaz Saray'dan dün günü yapılan açıklamaya göre, Trump, Güney Afrika'nın toprak politikasını ve Washington'un müttefiki İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davasını onaylamadığını gerekçe göstererek bu ülkeye yapılan ABD mali yardımını kesen bir kararname imzalamıştı. Beyaz Saray, Washington'un Güney Afrikalı beyaz çiftçileri ve ailelerini mülteci olarak yeniden yerleştirmek için de bir plan oluşturacağını belirtmişti. - PRETORIA