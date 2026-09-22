Trump, İran'a dair 'Umarım çok geç olmadan doğru olanı yaparlar' dedi

Trump, İran'a dair 'Umarım çok geç olmadan doğru olanı yaparlar' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin 'Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar' dedi. Trump, aksi halde İran'ın bir ulus olarak hayatta kalmasına izin verme şansımızın kalmayacağını belirterek durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşündüklerini söyledi.
ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin, "Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar. Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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