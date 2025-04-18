Trump: İran\'a saldırı için acelem yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in önümüzdeki ay İran'ın nükleer tesislerine planladığı saldırıya karşı çıktığı yönündeki iddialara ilişkin, "Reddettiğimi söyleyemem ama acelem yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. New York Times gazetesinin İsrail'in Mayıs ayında İran'ın nükleer tesislerine planladığı saldırıya karşı çıktığı, bunun yerine İran'ın nükleer programını sınırlandıracak bir anlaşmayı müzakere etmeyi tercih ettiği yönündeki haberi sorulan Trump, İsrail'in önümüzdeki ay İran'a saldırı planladığı iddiasını doğruladı. Trump, "Reddettiğimi söyleyemem ama bunu yapmak için acelem yok" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'ın harika bir ülkeye sahip olma ve ölüm olmadan mutlu bir şekilde yaşama şansı var ve bunu görmek isterim. Bu benim ilk seçeneğim. İkinci bir seçenek varsa, bence bu İran için çok kötü olur ve bence İran konuşmak istiyor. Umarım konuşmak istiyorlardır. Eğer konuşurlarsa bu onlar için çok iyi olacak. İran'ın nükleer silahı olamaz. Oldukça basit" şeklinde konuştu.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

New York Times gazetesinin ABD yönetiminden yetkililere ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kişilere dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerine mayıs ayında gerçekleştirmek üzere saldırı planı hazırladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminde aylar süren tartışmaların ardından saldırıyı desteklemek yerine İran'la müzakere yürütmeyi seçti. Ayrıca ABD'nin yapacağı yardımın sadece İsrail'i İran'ın misillemesinden korumak için değil, aynı zamanda saldırının başarılı olmasını sağlamak için de gerekli olduğu aktarıldı. İsrail'in saldırıdaki amacının İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini 1 yıl ya da daha fazla geciktirmek olduğu ifade edildi.