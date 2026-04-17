Trump: İran Hürmüz'ü Kapatmayacak - Son Dakika
Trump: İran Hürmüz'ü Kapatmayacak

Trump: İran Hürmüz\'ü Kapatmayacak
17.04.2026 18:42
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmayacağını ve bölgedeki güvenlik çalışmalarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmamayı kabul etti. Boğaz artık dünyaya karşı bir silah olarak kullanılmayacak. Hürmüz Boğazı sorunu çözüldükten sonra NATO'dan bir telefon aldım ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın taraflar arasındaki ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nın açık olacağına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. Trump sosyal medya hesabından art arda yaptığı açıklamalarda, bölgedeki son diplomatik gelişmelere ilişkin, "Dünya için harika ve muhteşem bir gün" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmamayı kabul etti. Boğaz artık dünyaya karşı bir silah olarak kullanılmayacak" dedi.

ABD Başkanı ayrıca Hürmüz'deki seyrüsefer güvenliğine yönelik çalışmalarda ABD'nin İran ile birlikte çalıştığını öne sürerek, "İran, ABD'nin yardımıyla bütün deniz mayınlarını kaldırdı veya şu an kaldırmakta" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Lübnan ile bağlantılı olmadığına yönelik açıklamalarının yeniden altını çizen Trump, "Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan'a bağlı değil, ancak Lübnan'ı yeniden büyük yapacağız" dedi.

Pakistan ve Körfez ülkelerine teşekkürler

Trump, İran-ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'e de teşekkürlerini iletti. ABD Başkanı, "Pakistan'a ve büyük başbakanı ile mareşaline, bu iki muhteşem kişiye teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında Tahran yönetiminin misillemelerinde hedef alınan Körfez ülkelerine de teşekkürlerini ileterek, "Büyük cesaretleri ve yardımları için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a teşekkür ederiz" dedi.

"NATO tam bir kağıttan kaplan"

Trump açıklamalarında aynı zamanda NATO'ya yönelik eleştirilerini tekrarladı. ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı sorunu çözüldükten sonra NATO'dan bir telefon aldım ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Gemilerini petrolle doldurmak istemedikleri sürece uzak durmalarını söyledim. Onlara ihtiyaç duyduğumuz anda işe yaramadılar, tam bir kağıttan kaplan" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump: İran Hürmüz'ü Kapatmayacak - Son Dakika

Advertisement
