Trump, İran ile savaşı kazandıklarını duyurdu

20.04.2026 22:58
Trump, İran'a uygulanan ablukayla günde 500 milyon dolar kaybettiklerini ve savaşı kazandıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını ifade ederek, "Bir 'anlaşma' olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'a yönelik açıklamalarına devam ediyor. Basın kuruluşlarını hedef alan Trump, İran'la savaşı kazandığını öne sürerek, "Bir savaşı açık ara kazanıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ordumuz muhteşemdi ve eğer The New York Times gibi başarısız, Wall Street Journal gibi son derece korkunç ve iğrenç ya da artık neredeyse yok olmak üzere olan Washington Post gibi sahte habercileri okursanız, aslında savaşı kaybettiğimizi düşünürsünüz" dedi.

Trump, İran tarafının da kendisinin yalan olduğunu iddia ettiği haberleri okuduğunu ancak söz konusu haberlerin ardından donanmalarının, hava kuvvetlerinin, füze ve hava savunma sistemlerinin ve liderlerinin çoğunun ortadan kaldırıldığı gerçeğiyle yüzleştiğini ifade etti. Trump, İranlı liderlerin çoğunun öldürülmesini ise rejim değişikliği olarak nitelendirdi. Trump, "Belki de en önemlisi, bir 'anlaşma' olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" dedi.

ABD karşıtı olan medya kuruluşlarının İran'ın savaşı kazanmasını istediğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Trump, "Çünkü yönetimde ben varım. Bu vatansever olmayan kişiler seçimde bana karşı sahip oldukları sınırlı gücün tamamını nasıl kullandılarsa, İran konusunda da aynısını yapmaya devam ediyorlar. Sonuç aynı olacak, zaten öyle" dedi.

"Çok teşekkürler"

Trump, yaptığı başka bir açıklamada ise devam eden abluka sonucu ABD'nin petrol satışlarının arttığını ima ederek, "İran yönetimi, petrol almak için yüzlerce gemiyi ABD'ye, özellikle de Texas, Louisiana ve Alaska'ya yönlendirdi. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:32:27. #7.12#
