Trump İran'ın Nükleer Silahı Olmayacak Dedi - Son Dakika
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Trump İran'ın Nükleer Silahı Olmayacak Dedi

05.06.2026 23:00
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Trump, İran konusunda ABD'nin büyük başarılar elde ettiğini ve nükleer silaha sahip olamayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda ABD yönetiminin "büyük başarı" elde ettiğini belirterek, "Onların nükleer silahı olmayacak. Nükleer silaha sahip olacak durumda değiller" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ülke tarımı ve çiftçilerle ilgili konuşma yapmak üzere Wisconsin eyaletine bağlı Chippewa Falls şehrine gidiyor. Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump yaptığı açıklamada, yönetimin İran konusunda "büyük başarı" elde ettiğini söyledi. ABD Başkanı, "Onların nükleer silahı olmayacak. Nükleer silaha sahip olacak durumda değiller" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı üzerinden kaç petrol tankerinin geçtiğine ilişkin bir soruya Donald Trump, "Kaç tane olduğunu söylemek istemiyorum ama çok" şeklinde konuştu.

Hürmüz krizinin uzun sürmeyeceğini söyleyen Trump, "Er ya da geç çözülecek. Her şey düzeldiğinde petrol fiyatları hatta önceki seviyelerin bile altına düşecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump İran'ın Nükleer Silahı Olmayacak Dedi - Son Dakika

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