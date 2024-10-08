Trump: 'İsrail'e asla tehdit kabul etmeyeceğim'

Politika

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, geçen yıl kendisinin görevde olması halinde 7 Ekim'in "asla gerçekleşmemiş olacağını" iddia etti. Yeniden başkan seçilirse ABD'nin İsrail'e "hiç olmadığı kadar yakın" olacağını söyleyen Trump, "Yahudi devletinin yok edilmekle tehdit edilmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan kendisine ait golf kulübünde gerçekleştirdiği etkinlikte Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hamas'ın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin zayıflığından faydalandığını savunan Trump, "Geçtiğimiz birkaç yıl zayıflığın sadece şiddet ve savaş doğurduğunu kanıtladı" dedi. 7 Ekim'i "korkunç bir tarihi an" olarak niteleyen Trump, "Sanki cehennemin kapıları açılmış ve dehşetini dünyaya salmış gibiydi. Bunu göreceğimizi hiç düşünmemiştik. ve bunun büyük bir kısmının bu ülkenin liderliğiyle ilgisi var" ifadelerini kullandı.

Yahudi karşıtlığının arttığını savundu

7 Ekim sonrasında Yahudi karşıtlığının arttığını savunan Trump, "7 Ekim'in kendisi kadar şoke edici olan şey, hemen ardından gördüğümüz antisemitizm patlamasıdır" dedi. Yahudi karşıtı nefretin "özellikle de Demokrat Parti saflarını" sardığını iddia eden Trump, " Cumhuriyetçi Parti'ye bu korkunç hastalık bulaşmadı. ve ben görevde olduğum sürece de bulaşmayacak" diye konuştu.

"Önce seçimi kazanmamız gerekiyor"

Geçen yıl kendisinin görevde olması halinde Orta Doğu'daki gelişmelerin hiç yaşanmamış olacağını söyleyen Trump, "Ben başkan olsaydım 7 Ekim saldırısı asla gerçekleşmezdi" dedi. Yeniden başkan seçilmesi halinde İsrail'e tam destek sözü veren Trump, "Ben başkan olduğumda, ABD bir kez daha güçlü ve (İsrail'e) hiç olmadığı kadar yakın olacak. Ancak seçimi kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump: "İsrail'i savaşı kazanması için destekleyeceğim"

İhtiyaç duyulan şeyin sarsılmaz bir ABD liderliği olduğunu ifade eden Trump, yeni ve daha uyumlu bir Orta Doğu'nun yakın olduğunu söyledi. "Yahudi devletinin yok edilmekle tehdit edilmesine izin vermeyeceğim. Yahudi halkının bir kez daha Holokost'a uğramasına izin vermeyeceğim" diyen Trump, "Amerika'ya ya da müttefiklerimize karşı bir cihat başlatılmasına izin vermeyeceğim ve İsrail'i savaşı kazanması için destekleyeceğim" şeklinde konuştu. - MİAMİ