Trump, Musk'ın Ukrayna'ya Starlink erişimini yeniden sağladığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Ukrayna'ya Starlink erişimini yeniden sağladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk'ın Ukrayna'nın Starlink ağına erişimini yeniden sağladığını ifade etti. Trump, Musk ile konuyu konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum, ben mi aradım yoksa başkası mı aradı, fark etmez. Sonuç olarak, o bunu yeniden sağladı" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Musk'ı arayarak Ukrayna'nın Starlink kullanımına ilişkin kısıtlamalarını kaldırmasını istediğini iddia etmişti.

Zelenskiy: "Starlink hızı eski haline dönmedi"

Ukrayna, savaş alanı iletişimi ve insansız hava aracı operasyonları için uydu internet sistemi Starlink'i kullanırken, ihtiyaç duyulan iletişim türüne bağlı olarak hem sivil hizmet olan Starlink'i hem de daha güvenli olan ve askeri versiyonu olarak bilinen Starshield'ı kullanıyor. Ukrayna'ya yönelik uydu hizmetinin kısıtlanması, ülkenin Rusya'ya karşı saldırı ve hava savunma kabiliyetlerini sekteye uğratmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Starlink sistemlerindeki hızın Ukrayna için henüz eski haline getirilmediğini belirterek önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeyi umduğunu söylemişti.

Erişimin kısıtlanması kararının kim tarafından verildiği belirsiz

Trump yönetimi daha önce Ukrayna'ya yönelik erişimi kısıtlama talimatı verdiğini reddetmişti. Ukrayna'ya yönelik Starlink hizmetinin kısıtlanması kararının kim tarafından verildiğine dair tartışmalar sürüyor. Bağlantı kısıtlamaları, Trump'ın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için Zelenskiy'ye baskı yaptığı bir dönemde gelmişti. Trump bu saldırıların fiyat artışlarına neden olduğunu savunmuştu. Elon Musk ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Starlink'in askeri düzeydeki versiyonu olan Starshield'e erişimini ABD hükümetinin kontrol ettiğini söylemişti. Starshield'in Pentagon için tasarlandığını belirten Musk, bu nedenle kısıtlamaların arkasında ABD ordusunun olabileceğini ima etmişti.