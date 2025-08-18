Trump, Posta İle Oylamayı Kaldıracak

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 ara seçimleri öncesinde posta ile oy kullanmayı ortadan kaldırmak için bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 ara seçimleri öncesinde posta yoluyla oy kullanma ve elektronik oy makinelerinin kaldırılması için adım atacaklarını duyurdu. Trump, bu kapsamda bir başkanlık kararnamesi imzalanacağını kaydetti.

Trump, posta ile oylamanın seçimlerde hileye yol açtığını belirterek, "Artık dünyada posta ile oylamayı sürdüren tek ülkeyiz. Diğer ülkeler devasa seçim yolsuzlukları nedeniyle bu sistemi bıraktı" ifadelerini kullandı.

Oy makinelerini pahalı, hatalı ve tartışmalı olarak nitelendiren Trump, bunun yerine filigranlı pusulaların kullanılmasını önererek, "Filigranlı pusulalar daha ucuz, daha hızlı ve seçim gecesi sonunda kimin kazandığına dair hiçbir şüphe bırakmaz" dedi.

Demokratların, 'radikal sol politikaları nedeniyle posta ile oylama olmadan seçilemeyeceklerini' iddia eden Trump, "Ben ve Cumhuriyetçi Parti, seçimlere dürüstlük ve bütünlüğü geri getirmek için mücadele edeceğiz. Posta ile oy pusulası aldatmacası ve felaket oy makineleri derhal son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.