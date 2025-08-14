Trump-Putin Görüşmesi Öncesi Tahminler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Bu toplantının başarılı bir toplantı olmama ihtimali yüzde 25" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska'da yapacağı görüşme öncesi ABD basınına açıklamalarda bulundu. Putin'in Ukrayna konusunda bir anlaşma yapacağına inandığını belirten Trump, "Artık bir anlaşma yapacağına ikna olduğuna inanıyorum. Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklayan Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidinin görüşme kararında etkili olduğunu söyledi. Ukrayna-Rusya arasında acil bir ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağından emin olmadığını ifade eden Trump, "Hemen ateşkes sağlanabileceğini sanmıyorum" dedi.

Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir sonraki toplantı için aklında üç yer olduğunu belirten Trump, ancak ikinci bir toplantının garanti olmadığını aktararak, üçlü bir zirve için Alaska'nın en muhtemel yer olacağını ifade etti. Putin ile görüşmesine bağlı olarak Zelenskiy'i arayacağını aktaran Trump, görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıkladı.

"Bu toplantının başarılı bir toplantı olmama ihtimali yüzde 25"

Putin ve Zelenskiy'nin katılacağı ikinci bir toplantıda sınır konularının daha derinlemesine ele alınabileceğini belirten Trump, "İkinci toplantı çok ama çok önemli olacak. Çünkü bu toplantı anlaşma yapacakları bir toplantı olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'nın sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini aktaran Trump, "Ancak sınırlar, araziler ve benzeri konularda bir al-ver olacak. İkinci toplantı çok çok çok önemli olacak. Bu toplantı bir satranç oyununa benziyor. Bu ilk toplantı ikinci bir toplantıya zemin hazırlıyor, ancak bu toplantının başarılı bir toplantı olmama ihtimali yüzde 25" dedi.

"Anlaşmalarını müzakere etmelerine izin vereceğim"

Bir anlaşma yapmanın Putin ve Zelenskiy'e bağlı olduğuna dikkat çeken Trump, "Ben onların anlaşmasını müzakere etmeyeceğim. Anlaşmalarını müzakere etmelerine izin vereceğim" dedi. - WASHINGTON