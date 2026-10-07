Trump, Putin'in doğum gününde planlanmış telefon görüşmesi yapacağını söyledi - Son Dakika
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Trump, Putin'in doğum gününde planlanmış telefon görüşmesi yapacağını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün doğum günü olduğunu belirterek planlanmış telefon görüşmesi bulunduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da Rusya'daki veba salgını, göç, Nobel Barış Ödülü ve Kanada ile ticaret konularında da açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Kendisiyle planlanmış bir telefon görüşmem var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Rusya'daki bir laboratuvarda başlayan veba salgınının bir biyolojik silah olup olmadığı sorusuna, "Öyle olduğunu düşünmüyoruz ama göreceğiz. Rusya, durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Daha önce başka konularda da bunlar söylendi. Umarım öyledir" cevabını verdi.

Trump, Rusya'da olanlarla ilgili Covid-19'un başlangıcında Çin'deki duruma benzer bir izlenim alıp almadığı sorusuna ise, "Çin pek bir şey söylemiyordu, Rusya da aynı şekilde pek bir şey söylemiyor. Ama durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyorlar" şeklinde cevap verdi.

Fransa'daki lise eylemlerinde yaşanan kaosun kitlesel göç nedeniyle olduğuna yönelik açıklaması hatırlatarak, benzer olayların ABD'de de yaşanması ihtimaline ilişkin soru üzerine Trump, "Biz, kitlesel göçü durdurduk. En kötü göç durumunu biz yaşadık diyebiliriz. 25 milyon insan ülkemize yasa dışı yollardan girdi. Buna izin verilmemesi lazımdı. Venezuela ve diğer bazı ülkeler, mahkumlarının tamamını serbest bırakıp otobüslerle sınırımıza taşıyor, onlar da yürüyerek ülkemize giriyordu. Yaşadığımız buydu. 25 milyon kişi. Çoğunu çıkardık. Kötü olanları ve bizim 'en kötünün de kötüsü' dediğimiz kişileri çıkardık. Ama bu korkunçtu. Son 17 ayda sınırlarımızdan hiç düzensiz göçmen geçişi olmadı" ifadelerini kullandı.

Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savundu

Yarın açıklanacak Nobel Barış Ödülü'ne ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Geçen sefer harika bir genç kadına verdiler. O ise ödülü hak etmediğini ve aslında bu ödülü benim hak ettiğimi söyledi. Ödülü bana verdi. Ben de, 'Ne büyük bir onur' dedim. Sekiz savaşı durdurdum. Bir başkası da geliyor. Bütün (İsrailli) esirleri geri getirdim. Başka kimsenin yapmadığı şeyler yaptım. Övünmüyorum, yalnızca gerçekleri söylüyorum" dedi.

Büyük savaşları sona erdirerek milyonlarca hayat kurtardığını söyleyen Trump, "İran nükleer silah sahibi olamayacağı için dünyanın tamamen yok edilmesine engel oldum. Kararları ne olur bilmiyorum ama benim gibi insanlara ödül vermeme gibi bir şöhretleri var. Ama alsam da almasam da çok daha fazlasını yaptım. Ödülü bana vermezlerse bu onların itibarına büyük zarar verir" dedi.

"Clinton, Biden ve Obama'ya çok kötü şeyler yapabilirdim"

Ara seçimlerde Demokratların ABD Kongresi'ni ele geçirmesi halinde kendisini azledeceklerini söylemesinin nedeni sorulan Trump, bunun gerekçesini Demokratların da bilmediğini söyledi. Trump, "Bu yıl ülkemize 21 trilyon dolar yatırım geliyor. 'Başkan Trump çok şey yaptı' dediler. Buna sekiz savaşı da ekleyebilirsiniz. Tarihin en büyük vergi indirimlerini de ekleyebilirsiniz" dedi.

Trump, "Bununla birlikte ben de (eski ABD Dışişleri Bakanı) Hillary Clinton'a çok kötü şeyler yapabilirdim. (Eski ABD Başkanları) Joe Biden'a, Barack Obama'ya çok kötü şeyler yapabilirdim. Ancak bunu uygun bulmadım, çünkü başkanlık makamına saygıyla yaklaşmak gerekiyor. Sonra beni iki kez azletmeye çalıştıklarını gördüm. Şu anda bile, istersem istediğimi yapabilirim" dedi.

Trump, "Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz. Biden'a, Hillary Clinton'a ve Barack Obama'ya karşı harekete geçme fırsatım oldu ve halen var. Pek çok kişi 'Peşlerine düşelim' dedi. Ben de 'Hayır, başkanlık makamına bunu yapamazsınız' dedim" şeklinde konuştu.

"Bugün Putin'in doğum günü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Trump, "Ayarlanmış bir telefon görüşmem var. Bugün Vladimir Putin'in doğum günü. Eminim siz de kutlayacaksınızdır" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Trump, "Petrol fiyatları savaş biter bitmez hızla düşecek. Savaş da şu veya bu şekilde kısa sürede sona erecek. Petrol fiyatları, savaş öncesinden bile düşük olabilecek seviyelere inecek" ifadelerini kullandı.

"Kanada anlaşmak istiyor ama biz anlaşmadan memnun değiliz"

Kanada ile ticari ilişkilere değinen Trump, "Kanada yıllardır ülkemizi sömürüyor. Hem de büyük ölçüde. Çok yüksek gümrük vergileri uyguluyorlar. Süt ürünlerine yüzde 400 ve başka ürünlere de yüksek vergiler. Artık bizi sömürmeyecekler" dedi.

Trump, "Kanada'ya hiçbir konuda ihtiyacımız yok. Ticaretlerinin yüzde 95'ini bizimle yapıyorlar. Bizim onlarla ticaretimiz buna kıyasla çok az. Kanada konusunda çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Kanada anlaşmak istiyor ama biz anlaşmadan memnun değiliz. Kanada ile ticaret yapmak için yılda ortalama 80-90 milyar dolar kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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