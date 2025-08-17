Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Yapmak İstiyor - Son Dakika
Politika

Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Yapmak İstiyor

Trump, Putin ve Zelenskiy ile Zirve Yapmak İstiyor
17.08.2025 10:48
Trump, Putin ve Zelenskiy ile 22 Ağustos'ta üçlü görüşme planlıyor. Barış anlaşması önerildi.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gelecek cuma günü üçlü zirve gerçekleştirmek istediğini iddia etti.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü görüşme gerçekleştirmek istediğini iddia etti. İddialara göre Trump, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Gelecek cuma günü (22 Ağustos) gibi yakın bir tarihte Rus ve Ukraynalı liderler ile üçlü bir görüşme gerçekleştirmek istediğini" açıkladı.

"Donetsk karşılığında ateşkes" iddiası

ABD basınında yer alan başka bir iddiada, Trump'ın Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın, kısmen Rus ordusu kontrolü altında olan Donbas bölgesindeki askeri varlığını sonlandırarak bölgeyi Rusya'ya devredeceği bir barış anlaşması müzakere etmeyi önerdiği aktarılmıştı. İddialarda Putin'in, Donetsk bölgesinin Rusya'ya verilmesi karşılığında, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya ve Herson bölgelerindeki mevcut savaş cephelerindeki çatışmaları durduracağını söylediği öne sürülmüştü.

Trump-Putin görüşmesi

ABD Başkanı ve Rus lider, geçtiğimiz cuma günü Alaska'da bir araya gelmiş, Elmendorf-Richardson Üssü'nde Trump'ın sıcak karşılamasının ardından aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı alana hareket etmişlerdi. Araçta ikili görüşme gerçekleştiren liderler, görüşmenin yapılacağı alana geldiklerinde Rusya tarafından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'un, ABD tarafından ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılımı ile müzakerelere başlamışlardı.

Trump: "10 üzerinden 10'luk görüşme"

Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "Zamanında ve çok faydalı" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı da görüşme için "Çok yapıcı, 10 üzerinden 10'luk bir görüşme" ifadelerini kullandı.

"Savaşı sona erdirmenin en iyi yolu barış anlaşması"

Trump ayrıca görüşmeden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, doğrudan savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması olduğu ve çoğu zaman işe yaramayan basit bir ateşkes anlaşmasının yeterli olmadığı sonucuna vardı" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, ABD'ye gidecek

Zelenskiy ise Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın gerçekleştireceği ABD ziyaretine değinerek, "Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington'da Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için minnettarım. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda ABD tarafının verdiği olumlu sinyalleri de ele aldık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

