Trump, resepsiyonda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ilk kez bir araya geldi.

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81'nci Genel Kurulu devam ederken liderler ikili temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Rodriguez'in göreve gelmesinden bu yana ABD'ye yaptığı ilk ziyaret sırasında gerçekleşen görüşme, Trump'ın ev sahipliği yaptığı resepsiyonda yapıldı.

Rodriguez, görüşmeyi ABD ile enerji, madencilik ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri güçlendirme yolunda tarihi bir adım olarak nitelendirerek, "Venezuela ve ABD bu yeni evrede diyalog yoluyla yönlendirmekle yükümlü olduğumuz tarihi bir ilişkiyi paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı. Rodriguez, yönetiminin Venezuelalılar için "somut sonuçlar ve kolektif faydalar" hedefleyen bir diplomasi yürüteceğini belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Rodriguez ile yapılan görüşmeye Başkan Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın katıldığını aktardı.

Venezuela petrolünü "ganimet" olarak tanımladı

Trump, dün BM Genel Kurulu'ndaki hitabında, Maduro'yu "kanunsuz bir diktatör" olarak nitelemiş, Venezuela ile artık yakın bir şekilde çalıştıklarını ve geçtiğimiz ay tarihin en büyük petrol anlaşmasına imza attıklarını söyledi. Trump, "Anlaşma 65 milyar varil petrolü kapsıyor. Bu hem Venezuela'ya hem de ABD'ye büyük fayda sağlayacak ve dünya genelinde enerji maliyetlerinin düşmesine yardımcı olacak. Etkileri şimdiden görülmeye başlandı. Bu bir savaştı ama belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşmaya dönüştü. 'Ganimet, kazananındır' sözünü hepiniz duymuşsunuzdur" dedi.

Rodriguez protestosu

BM Genel Merkezi, önünde toplanan 50'den fazla gösterici, Rodriguez'i protesto ederek, ellerinde Venezuela bayrakları ve "Oy yoksa petrol de yok" ile "Yeni Yüz, Aynı Rejim" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Trump'ın ülkede serbest seçimler yapılması için baskı kurmasını istediklerini dile getirdi.

Venezuela milli marşını okuyan göstericiler, halihazırda uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen Maduro'nun tutulduğu Brooklyn'deki federal cezaevine değinerek, "Delcy, yemin ederiz ki Maduro ile birlikte Brooklyn'e gideceksin" şeklinde sloganlar attı.