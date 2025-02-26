Trump\'tan Bakır İthalatına Soruşturma

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, bakır ithalatının Amerika'nın ulusal güvenliğini ve ekonomik istikrarını nasıl tehdit ettiğine ilişkin soruşturma başlatılmasını ve olası gümrük vergilerinin değerlendirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Daha önce çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnameleri imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez bakır ithalatına karşı harekete geçti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın bakır ithalatının Amerika'nın ulusal güvenliğini ve ekonomik istikrarını nasıl tehdit ettiğine ilişkin bir soruşturma başlatılması talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladığı bildirildi. Soruşturma kapsamında ithal bakıra olan bağımlılıktan kaynaklanan ulusal güvenlik risklerinin ve yerel endüstriyi korumak için alınacak olası önlemlerin inceleneceği belirtilen açıklamada, "Soruşturma, bakır tedarik zincirindeki zayıflıkları belirleyen ve Amerika'nın yerel bakır endüstrisinin dayanıklılığını artırmaya yönelik öneriler sunan bir raporla sonuçlanacaktır" denildi. Trump'ın ithal bakıra aşırı bağımlılığın ABD'nin savunma kabiliyetlerini, altyapı gelişimini ve teknolojik inovasyonu tehlikeye atabileceğini düşündüğü hatırlatılan açıklamada, son tedbirin Trump yönetiminin ülkenin uzun vadeli çıkarlarını önceleyen diğer adımlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

"Bakır ABD'de üretilmeli, muafiyet ve istisna yok"

Trump ise, kendisine ait sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada, ABD bakır endüstrisinin de çelik ve alüminyum endüstrileri gibi "yerli üretime saldıran küresel aktörler tarafından yok edildiğini" ifade etti. "Bakır endüstrimizi yeniden inşa etmek için ticaret bakanımdan ve ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) bakır ithalatını incelemelerini ve Amerikalıları işsiz bırakan haksız ticareti sona erdirmelerini istedim" diyen Trump, "Gümrük tarifeleri Amerikan bakır endüstrimizin yeniden kurulmasına yardımcı olacak ve ulusal savunmamızı güçlendirecek" ifadelerini kullandı. Amerikan endüstrilerinin bakıra bağımlı olduğunu vurgulayan Trump, "Bakır Amerika'da üretilmelidir. Muafiyet yok, istisna yok! Önce Amerika ilkesi, Amerikan istihdamı yaratır ve Ulusal güvenliğimizi korur. Bakırın eve dönme zamanı gelmiştir" dedi.

Trump'tan sağlık hizmeti fiyatlarında şeffaflık kararnamesi

Trump, sağlık hizmetleri konusunda da yeni bir adım attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın sağlık hizmetlerinde net, doğru ve uygulanabilir fiyatlandırma bilgilerinin sağlamasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladığı bildirildi. İlgili bakanlıklara sağlık hizmetlerinde fiyat şeffaflığı düzenlemelerini hızla yürürlüğe koyma talimatı veren kararname kapsamında, hastanelerin ve sigorta şirketlerinin tahmini değil, gerçek fiyat bilgilerini detaylı şekilde hastalara sağlayacağı aktarıldı.

"Fiyatları düşürecek"

Hastane ve sigorta şirketi gibi kurumsal yapıların şeffaf olmayan sağlık hizmeti fiyatlarından fayda sağladığı vurgulanan açıklamada, "Fiyat şeffaflığı sağlık hizmeti fiyatlarını düşürecek ve hastaların ve sektörün sağlık hizmetlerinde en iyi anlaşmayı elde etmelerine yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verildi. Sağlık hizmeti fiyatlarının aynı bölgede yer alan hastanelerde bile farklılık gösterdiği hatırlatılan açıklamada, "Yapılan bir analiz Başkan Trump'ın fiyat şeffaflığı kurallarının tam olarak uygulanması halinde, 2025 yılına kadar hastalar, işverenler ve sigortacıların 80 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini ortaya koydu" denildi.

"Trump, hesap verilebilirliği sağlamaya çalışacak"

Önceki ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin reçeteli ilaçlarda şeffaflık konusunda sorumluluklarını yerine getirmediği kaydedilen açıklamada, "Trump yönetimi, ilaç fiyatlarını şeffaf hale getirmek için sağlık sigortası şirketlerinin hesap vermesini sağlamaya çalışacak" ifadeleri kullanıldı. Trump ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının sağlık hizmeti fiyatlandırmalarında şeffaflığı sağlamak olduğunu belirterek, "Hastalar fiyatları kontrol edebilecek, karşılaştırabilecek, farklı yerlere gidebilecek ve böylece en düşük maliyetle en yüksek kalitede sağlık hizmetinden faydalanabilecek" dedi. - WASHINGTON