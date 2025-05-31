Fransa'nın 47 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam gezisinde 72 yaşındaki eşi Brigitte Macron'dan şiddet gördüğü anlara ilişkin görüntü büyük yankı uyandırdı.
Bahsi geçen görüntüde başkent Hanoi'de uçaktan inmeden hemen önce Macron tam merdivenden inmeye hazırlanırken yandan bir elin yüzünü arkaya doğru ittiği görüldü.
Daha sonra bu kişinin first lady Brigitte Macron olduğu anlaşılırken şaşkınlığı kısa sürede üzerinden atan Macron, kameralara el sallayarak yaşananları olağan göstermeye çalıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa First Lady'si ve Cumhurbaşkanı arasında yaşanan olaya ilişkin konuştu. Beyaz Saray'daki Fox News muhabiri, Trump'a "Fransa First Lady'sinin kocası Emmanuel Macron'u tokatladığı bir video gündem oldu. Kendisine evlilik tavsiyeniz var mı?" diye sordu.
Kelimelerini dikkatle seçen Trump, "İkisini de çok iyi tanıyorum. İkisi de gerçekten çok iyi insanlar. Yaşananların neyle ilgili olduğunu bilmiyorum" cevabını verdi. Üç kez evlenen Trump, verdiği esprili yanıtta "Kapının kapalı olduğundan emin olunmalı" dedi.
Son Dakika › Politika › Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?