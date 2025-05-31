Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

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Trump\'tan eşi tarafından tokatlanan Macron\'a evlilik tavsiyesi
31.05.2025 12:15  Güncelleme: 13:01
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Trump\'tan eşi tarafından tokatlanan Macron\'a evlilik tavsiyesi
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ABD Başkanı Donald Trump, Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'a tokat attığı görüntüyle ilgili açıklama yaptı. Trump ''İkisini de çok iyi tanıyorum. Gerçekten iyi insanlar'' diyerek tarafsız bir duruş sergiledi. Üç evlilik yaşamış olan Trump, sözlerini esprili bir şekilde noktalayarak, ''Kapının kapalı olduğundan emin olunmalı'' dedi.

Fransa'nın 47 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam gezisinde 72 yaşındaki eşi Brigitte Macron'dan şiddet gördüğü anlara ilişkin görüntü büyük yankı uyandırdı.

YÜZÜNÜ ARKAYA DOĞRU İTTİ

Bahsi geçen görüntüde başkent Hanoi'de uçaktan inmeden hemen önce Macron tam merdivenden inmeye hazırlanırken yandan bir elin yüzünü arkaya doğru ittiği görüldü.

O KİŞİNİN EŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra bu kişinin first lady Brigitte Macron olduğu anlaşılırken şaşkınlığı kısa sürede üzerinden atan Macron, kameralara el sallayarak yaşananları olağan göstermeye çalıştı.

O GÖRÜNTÜ TRUMP'A SORULDU

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa First Lady'si ve Cumhurbaşkanı arasında yaşanan olaya ilişkin konuştu. Beyaz Saray'daki Fox News muhabiri, Trump'a "Fransa First Lady'sinin kocası Emmanuel Macron'u tokatladığı bir video gündem oldu. Kendisine evlilik tavsiyeniz var mı?" diye sordu.

"KAPININ KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALI"

Kelimelerini dikkatle seçen Trump, "İkisini de çok iyi tanıyorum. İkisi de gerçekten çok iyi insanlar. Yaşananların neyle ilgili olduğunu bilmiyorum" cevabını verdi. Üç kez evlenen Trump, verdiği esprili yanıtta "Kapının kapalı olduğundan emin olunmalı" dedi.

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Son Dakika Politika Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi - Son Dakika

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