Trump'tan İran'a Büyük Saldırı Planı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Büyük Saldırı Planı

23.07.2026 20:31
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ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırı planladığını açıkladı. İsrail destek verecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım. İsrail, onlardan istersem iki dakika içinde saldırılara katılabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tırmanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan Trump, İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini söyledi. Trump, "Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıları başlatmak için ABD'nin herhangi bir ülkenin desteğine ihtiyaç duymadığını belirten Trump, İsrail'in saldırılara katılmaya hazır olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, "İsrail, onlardan istersem iki dakika içinde saldırılara katılabilir" dedi.

Trump, ancak böyle bir kararın sonuçları olabileceğini belirterek, İsrail'in saldırılara dahil olması halinde İran'ın İsrail'e misilleme yapabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Öte yandan isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Trump'ın kararına ilişkin herhangi bir son tarih belirlemediğini, konuya ilişkin yeni bir görüşme yapılmadığını ve ABD ordusuna herhangi bir emir verilmediğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Büyük Saldırı Planı - Son Dakika

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