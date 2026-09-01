Trump'tan İran'a füze ve mayın tehdidi sonrası sert uyarı: En büyük saldırı beklemede - Son Dakika
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Trump'tan İran'a füze ve mayın tehdidi sonrası sert uyarı: En büyük saldırı beklemede

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme girişimleri ve Ürdün'deki askeri üssüne fırlattığı 8 füzeye karşılık büyük misillemeler yapıldığını açıkladı. Trump, İran'ın misillemede bulunması halinde çok daha sert vurulacağını belirterek, en büyük saldırının henüz gerçekleşmediğini ve uygulandığında İran'dan geriye pek bir şey kalmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin, "İran bu misillemede bulunursa, çok daha sert şekilde vurulacak. Ancak bu, saldırıların en büyüğü olmayacak. En büyük saldırı hala beklemede ve gerçekleştiğinde İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran unsurlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Bunlar, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye yönelik başarısız girişimleri ve Ürdün'deki askeri üssümüze fırlattığı ve tamamıyla etkisiz hale getirilen 8 füze sonrasında gerçekleştirilen büyük ve güçlü misillemelerdir" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki bütün mayınların imha edildiği veya temizlendiğine yönelik açıklamalarını yinelerken, "Başarısız İran yönetimi bu son derece haklı saldırıya misillemede bulunursa, çok daha sert şekilde vurulacak. Ancak bu, saldırıların en büyüğü olmayacak. En büyük saldırı hala beklemede ve gerçekleştiğinde İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İran'a füze ve mayın tehdidi sonrası sert uyarı: En büyük saldırı beklemede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'tan İran'a füze ve mayın tehdidi sonrası sert uyarı: En büyük saldırı beklemede - Son Dakika
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