Trump'tan İran'a füze ve mayın tehdidi sonrası sert uyarı: En büyük saldırı beklemede

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin, "İran bu misillemede bulunursa, çok daha sert şekilde vurulacak. Ancak bu, saldırıların en büyüğü olmayacak. En büyük saldırı hala beklemede ve gerçekleştiğinde İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran unsurlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Bunlar, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye yönelik başarısız girişimleri ve Ürdün'deki askeri üssümüze fırlattığı ve tamamıyla etkisiz hale getirilen 8 füze sonrasında gerçekleştirilen büyük ve güçlü misillemelerdir" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki bütün mayınların imha edildiği veya temizlendiğine yönelik açıklamalarını yinelerken, "Başarısız İran yönetimi bu son derece haklı saldırıya misillemede bulunursa, çok daha sert şekilde vurulacak. Ancak bu, saldırıların en büyüğü olmayacak. En büyük saldırı hala beklemede ve gerçekleştiğinde İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.