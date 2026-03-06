Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki mevcut liderlik yapısının tamamen değişmesini istediğini belirterek, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var" dedi. Trump, isimlerini paylaşmadığı bu kişilerin savaştan sağ çıkması için adımlar attıklarını belirterek, "Onları izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC yayın kuruluşuna İran operasyonunun amacına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'daki mevcut liderlik yapısının tamamen değişmesini istediğini belirten Trump, "İçeri girip her şeyi temizlemek istiyoruz. 10 yıl sonra mevcut sistemi yeniden inşa edecek birini istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Rejim değişikliği sonrası İran'ın yönetimi için kafasında bazı adaylar bulunduğunun sinyalini veren Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var" dedi. Trump, isimlerini paylaşmadığı bu kişilerin savaştan sağ çıkması için adımlar attıklarını belirterek, "Onları izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler"

Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin kara işgaline karşı koymaya hazır oldukları yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Bu anlamsız bir çıkış. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" yorumunu yaptı. Ayrıca, İran'a yönelik bir kara işgalinin şu an gündemde olmadığını vurgulayan Trump, mevcut saldırıların yoğun bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON