Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Mesajı

06.03.2026 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'daki liderlik yapısının değişmesini istiyor ve yeni lider adaylarını takip ettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki mevcut liderlik yapısının tamamen değişmesini istediğini belirterek, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var" dedi. Trump, isimlerini paylaşmadığı bu kişilerin savaştan sağ çıkması için adımlar attıklarını belirterek, "Onları izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC yayın kuruluşuna İran operasyonunun amacına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'daki mevcut liderlik yapısının tamamen değişmesini istediğini belirten Trump, "İçeri girip her şeyi temizlemek istiyoruz. 10 yıl sonra mevcut sistemi yeniden inşa edecek birini istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Rejim değişikliği sonrası İran'ın yönetimi için kafasında bazı adaylar bulunduğunun sinyalini veren Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var" dedi. Trump, isimlerini paylaşmadığı bu kişilerin savaştan sağ çıkması için adımlar attıklarını belirterek, "Onları izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler"

Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin kara işgaline karşı koymaya hazır oldukları yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Bu anlamsız bir çıkış. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" yorumunu yaptı. Ayrıca, İran'a yönelik bir kara işgalinin şu an gündemde olmadığını vurgulayan Trump, mevcut saldırıların yoğun bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’a sorusu olay oldu Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu
MSB’den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi MSB'den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi

08:25
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:07
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
06:13
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
04:04
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
02:47
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 09:10:48. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.