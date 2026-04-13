Trump'tan İran Açıklamaları
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ve ablukayı sürdüreceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğaz'ında ABD tarafından uygulanan ablukaya değinerek, "İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, nükleer silah konusundaki kırmızı çizgilerini yineledi ve bölgede uygulanan askeri baskının devam edeceğini vurguladı. Trump, "İran bizi arıyor. Bu sabah doğru kişiler tarafından arandık ve bir anlaşma yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah konusundaki tavırlarının net olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Eğer kabul etmezlerse anlaşma olmaz" dedi.

İran ile anlaşmaya ateşkes bitimine kadar varılamazsa ne olacağı sorusu üzerine Trump, "Bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum ama onlar için hoş olmayacak" dedi.

"Dünyayı şantajla sindiriyorlar"

İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, Tahran'ın küresel düzeyde tehdit oluşturduğunu savunarak, "Bir ülkenin dünyayı şantajla ya da zorbalıkla sindirmesine izin veremeyiz. Onlar da tam olarak bunu yapıyor. Dünyayı gerçekten şantajla sindiriyorlar ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir iş yapamıyorlar"

"Çatışma sürecinde zaman çizelgesi değişti mi?" sorusuna Trump, "Hayır, şu anda devam ediyor. Bir ablukamız var. Hiçbir iş yapamıyorlar. İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız. Şu anda herhangi bir çatışma yok" cevabını verdi.

"Herkes bu çatışmanın bitmesini istiyor"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile temaslara ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "Çin ile çok iyi bir ilişkimiz olacağını biliyorum. O da bunun sona ermesini istiyor. Aslında herkes bunun bitmesini istiyor. Ben de istiyorum. Ama 47 yıldır sadece yıkımdan başka bir şey yapmamış bir gruba nükleer silah veremeyiz" dedi.

Küba'yı tehdit etti

Trump, İran meselesinin ardından dış politikada farklı başlıkların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. Bir gazetecinin sorusu üzerine Küba'ya değinen Trump, "Küba başka bir hikaye. Uzun zamandır çok kötü yönetilen, baskıcı bir ülke. Kötü bir sistemi var. Küba'da korkunç şeyler yaşandı. İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 22:27:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.