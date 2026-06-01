Trump'tan İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu, ABD ve bizimle birlikte olanlar için iyi bir anlaşma olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Trump, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu, ABD ve bizimle birlikte olanlar için iyi bir anlaşma olacak" dedi.

Müzakerelere karşı yapılan açıklamalara da değinen Turmp, "Ama Demokratlar ve görünüşe göre; vatansever olmayan çeşitli Cumhuriyetçiler, siyasi dalkavuklar durmadan ve daha önce hiç görülmemiş düzeylerde benim daha hızlı hareket etmem ya da daha yavaş hareket etmem veya savaşa girmem ya da savaşa girmemem gerektiği yönünde olumsuz yorumlar yapıp dururken, işimi düzgün yapmamın ve müzakere etmemin çok daha zor olduğunu anlamıyorlar mı? Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın, sonunda her şey yoluna girecek. Her zaman öyle olur" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON