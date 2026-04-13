Trump'tan İran Donanması'na Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD ablukasının başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada İran Donanması'nı uyararak, "Gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa anında hızlı ve acımasız şekilde imha edilecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 17.00'de Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD ablukasının başlamasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Trump, "İran Donanması, 158 gemiyle birlikte tamamen yerle bir edilerek denizin dibini boyladı. Vurmadığımız şeyler, 'hızlı taarruz gemisi' olarak adlandırdıkları az sayıdaki teknelerdir. Bunları ciddi bir tehdit olarak değerlendirmedik" dedi.

İran Donanması'nı tehdit eden Trump, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız silah sistemiyle anında hızlı ve acımasız şekilde imha edilecektir" dedi.

Trump, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen saldırıları hatırlatarak, "ABD'ye deniz yoluyla giren uyuşturucu yüzde 98,2 oranında azaldı" dedi. - WASHINGTON