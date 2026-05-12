Trump'tan İran Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı liderler ya doğru olanı yapacaklar, ya da biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran ile müzakerelerin hangi noktada "bitmiş" kabul edileceği yönünde bir soru alan Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Yalnızca iyi bir anlaşma yapacağız. Ama inanıyorum ki, şu ya da bu şekilde, bu Amerikan halkı için çok iyi olacak. Aslında İran halkı için de çok iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Pakistan'ın ara buluculuğundan memnun

Pakistan'ın ara buluculuğu konusunda şüpheleri olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır, harikalar. Bence Pakistanlılar harikaydı. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ve Başbakanı kesinlikle harikaydı" dedi.

"Çok heyecan verici bir ziyaret olacak"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e İran savaşı konusundaki mesajının ne olduğu sorusuna Trump, "Bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Dürüst olmak gerekirse, onun nisbeten iyi davrandığını düşünüyorum. Ablukaya bakın, hiçbir sorun yok. (Çin) Petrolün büyük kısmını o bölgeden alıyor. Hiçbir sorun yaşamadık. Kendisi benim dostum ve anlaştığımız biri oldu. Bence iyi şeyler olacağını göreceksiniz. Bu çok heyecan verici bir ziyaret olacak. Çok sayıda iyi şey yaşanacak" dedi.

"İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü ifade ederek, "Hayır, İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde kazanacağız. Barışçıl yoldan ya da başka türlü kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Petrol patlaması yaşayacaksınız"

İran ile ateşkeste kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna Trump, "Bunu düşüneceğiz. Ama onların ordusunu çok ağır bir şekilde yendik. Bu iş artık bitti. Abluka son derece etkili. Yüzde 100 etkili oldu. Öyle ya da böyle, her şey çok iyi sonuçlanacak. Bence o kadar çok petrolünüz olacak ki, daha önce hiç görmediğiniz kadar büyük bir petrol patlaması yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar"

Petrol fiyatlarındaki yükselişin İran Savaşı öncesinde öngördüğünden düşük kaldığına dikkat çeken Trump, "Dün petrol 99 dolardı. Düşündüğünüz zaman, bu razı olunacak bir şey. Durum çok basit, İran'ın nükleer silaha sahip olması söz konusu değil. Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.

"Amerika'nın altın çağını göreceksiniz"

Savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini ve borsanın adeta patlama yapacağını söyleyen Trump, "Açıkçası Amerika'nın altın çağını göreceksiniz. Bunu şimdiden görüyorsunuz. Petrol yüklü yüzlerce gemi, dışarı çıkmayı bekliyor. Onlar çıkar çıkmaz, büyük bir petrol akışı yaşanacak ve enflasyon ciddi bir şekilde düşecek" dedi.

"Ukrayna'daki savaş sona çok yaklaştı"

Trump, Ukrayna savaşına ilişkin bir soru üzerine, "Bence sona çok yaklaştı. Ukrayna'daki savaş sona çok yaklaştı" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında Rusya'nın Donbas'ı alması konusunda bir anlaşma olup olmadığı sorusuna, "Hayır" cevabını verdi.

Trump, "İran ile bir anlaşma yapacak mısınız" şeklindeki bir soruya cevabında, "Yapabiliriz, olabilir. Ama İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. İranlı liderler ya doğru olanı yapacaklar, ya da biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

Amerikan halkının İran savaşını anladığını savundu

İran savaşının oluşturduğu enflasyon ve Amerikan halkının gıda fiyatları hakkındaki endişelerine ilişkin bir soru üzerine Trump, "Her Amerikalı bunu anlıyor. Bir anket yapıldı ve yaklaşık yüzde 85 bunu anlıyor. İnsanlar, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını anlıyor" dedi.

Trump, savaşın bitmesiyle enflasyonun düşeceğini ve ABD'nin "hiç görmediği bir altın çağ" yaşayacağını söyledi. - WASHINGTON