Trump'tan İranlı Futbolculara İltica Çağrısı

09.03.2026 19:15
Trump, Avustralya'ya İran Kadın Futbol Takımı için iltica hakkı vermesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e çağrıda bulunarak, Asya Kupası elemeleri için Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica hakkı vermesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları için devreye girdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'e çağrıda bulunarak, Asya Kupası elemeleri için Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica hakkı vermesini istedi. Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Bunu yapmayın Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecek" dedi.

Hain olarak ilan edildiler

İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, İran devlet televizyonu tarafından 2 Mart'ta Güney Kore ile oynadıkları maç öncesinde milli marşı söylemedikleri için "hain" olarak ilan edilmişti. Üç gün sonra takım, Avustralya'ya karşı oynayacakları ikinci maç öncesinde milli marşı söylemiş ve selam vermişti. Takım, dün ise Filipinler'e 2-0 yenilerek turnuvadan elenmişti. İran'a geri gönderilip orada kötü muameleye maruz kalacakları düşünülen takımın İran'a geri gönderilmemesi için Avustralya hükümetine yönelik baskı başlatılmıştı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, takım oyuncularına iltica hakkı verilip verilmeyeceğine dair bir soruya, hükümetin "gizlilik nedenleriyle bireysel durumlara giremeyeceğini" belirtmişti.

Avustralya basını ise takımın 5 oyuncusunun "kaçtığını" ve şu anda Avustralya Federal Polisi'nin koruması altında olduklarını ve hükümetten yardım istediklerini bildirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Donald Trump, Avustralya, Politika, Futbol, İran, Son Dakika

