Trump'tan İsrail'e Mühimmat İzni - Son Dakika
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Politika

Trump'tan İsrail'e Mühimmat İzni

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Trump'a MK-84 bombalarının sevkiyatı için teşekkür etti.

26.01.2025 16:01
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, daha önce ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına izin verdiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e sevkiyatına ABD Başkanı Donald Trump izin verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar Trump'ın bu adımının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'e önemli savunma sevkiyatını serbest bırakarak bir başka liderlik örneği sergilediği için Başkan Trump'a teşekkür ederim. İsrail kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğunda Orta Doğu daha güvenli olur" dedi.

Trump dün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, MK-84 bombaları için "Onları bugün serbest bıraktık. Parasını ödediler ve uzun zamandır bekliyorlardı. Depodaydılar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, İsrail'in bu mühimmatı Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırmak için kullanabileceği endişesiyle Mayıs ayında askıya almıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İsrail'e Mühimmat İzni - Son Dakika

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