Trump\'tan Kolombiya\'ya Yaptırım Tehdidi

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmen taşıyan ABD'ye ait iki askeri uçağın inişine izin vermeyen Kolombiya'yı gümrük vergisi ve yaptırımla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar çerçevesinde düzensiz göçmenler askeri uçaklar ile ülkelerine sınır dışı edilmeye devam ediyor. Kolombiya, düzensiz göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının inişine izin vermedi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin sınır dışı etme uygulamalarını kınayarak, göçmenlere suçlu gibi muamele edildiğini savundu. Petro, "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu gibi davranamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. ABD, göçmenleri kabul etmemizden evvel onlara saygılı bir muamele protokolü oluşturmalıdır" ifadelerini kullandı. Petro, Kolombiya'da göçmenlik statüsüne sahip olmayan 15 bin 660 ABD vatandaşı bulunduğuna da dikkat çekti.

Trump'tan gümrük vergisi ve yaptırım tehdidi

Trump ise, Kolombiya'nın aldığı karara sert tepki göstererek, "Az önce Amerika Birleşik Devletleri'nden içinde çok sayıda yasa dışı suçlunun bulunduğu iki sınır dışı etme uçağının Kolombiya'ya inişine izin verilmediğini öğrendim. Bu emir, halkı arasında zaten pek popüler olmayan bir isim olan Kolombiya'nın sosyalist Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından verilmiştir. Petro'nun bu uçuşlara izin vermemesi, ABD'nin ulusal güvenliği ve kamu güvenliğini tehlikeye atmıştır" dedi.

Bu nedenle yönetimine Kolombiya aleyhinde acil ve kararlı misilleme tedbirleri alma talimatı verdiğini vurgulayan Trump, "ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak ve bu oran, bir hafta içinde yüzde 50'ye yükselecek. Kolombiya hükümet yetkilileri, tüm müttefikleri ve destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptali uygulanacak. Kolombiya hükümetindeki tüm parti üyelerine, aile üyelerine ve destekçilerine vize yaptırımları uygulanacak. Ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimleri sıkıştırılacak. Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) gereğince hazine, bankacılık ve finansal alandaki yaptırımlar tam kapasiteli olarak uygulanacak" dedi.

Trump, "Bu tedbirler sadece bir başlangıç. Kolombiya hükümetinin ABD'ye zorla gönderdikleri suçluların kabulü ve iadesine ilişkin yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Meksika da reddetmişti

Geçtiğimiz hafta bir diğer Latin Amerika ülkesi Meksika da düzensiz göçmenleri taşıyan bir ABD askeri uçağının iniş talebini reddetmişti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Brezilyalı göçmenlerin sınır dışı edildikleri sırada "aşağılayıcı muameleye" maruz kaldıkları ifade edilerek, uygulama kınanmıştı.

Öte yandan ABD, geçtiğimiz cuma günü Guatemala'ya da her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki uçuş düzenlemişti. - WASHINGTON