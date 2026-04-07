Trump'tan Pakistan'ın İran Teklifine Yanıt
Trump'tan Pakistan’ın İran Teklifine Yanıt

07.04.2026 23:19
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran'a yönelik planlanan saldırıyı ertelemesi ve süreyi 2 hafta uzatmasına yönelik teklifinden haberdar olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın teklife yanıt vereceğini açıkladı.

Pakistan ABD'den 2 hafta istemişti

Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu. Şerif, " Orta Doğu'daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump'tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı'nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif, "Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir" demişti. - WASHINGTON

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Advertisement
