Trump\'tan Putin\'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

"O, ATEŞLE OYNUYOR"

Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.

RUSYA'NIN SON SALDIRISI

Trump'ın açıklaması Rusya'nın 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya 298 insansız hava aracı (İHA) ve 69 füze ile düzenlediği son saldırının ardından geldi. Söz konusu saldırı, Rusya'nın savaşın başından bu yana gerçekleştirdiği en büyük saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

"TAMAMEN ÇILDIRDI" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada da gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham ettiği Putin'in 'tamamen çıldırdığını' söylemişti. Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA/ İHA