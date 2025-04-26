Trump\'tan Rusya-Ukrayna Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduğunu ifade ederek iki tarafa üst düzeyde bir araya gelip anlaşmayı sonuçlandırma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenazesine katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Trump Roma'ya vardıktan kısa bir süre sonra Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduğunu belirterek iki tarafı bir araya gelip anlaşmayı sonuçlandırmaya çağırdı. Trump paylaşımında, "Az önce Roma'ya indim. Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler açısından iyi bir gün. Anlaşmaya çok yakınlar ve iki taraf şimdi bunu bitirmek için çok üst düzeylerde bir araya gelmeli. Önemli noktaların çoğu üzerinde mutabakat sağlandı. Kan dökülmesini hemen durdurun. Bu acımasız ve anlamsız savaşın sona ermesini kolaylaştırmak için gereken her yerde olacağız" ifadelerini kullandı. - ROMA