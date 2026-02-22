Trump'tan Ukrayna-Rusya Zirvesi Umudu - Son Dakika
Trump'tan Ukrayna-Rusya Zirvesi Umudu

22.02.2026 11:59
Steve Witkoff, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme olabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna konusunda yeni bir görüşme turunun önümüzdeki üç hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bunun sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme yapılabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Jared Kushner ile ben, önümüzdeki üç hafta içinde her iki tarafı da bir araya getirecek ve belki de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirveyle sonuçlanacak bazı teklifler sunduğumuzu umuyoruz. Belki de bir noktada Başkan Donald Trump ile üçlü bir zirveye dönüşebilir, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Witkoff, Trump'ın, en iyi sonucu elde edebileceğinden emin olmadığı sürece bir toplantıya katılmak istemediğini belirterek, "Umarım önümüzdeki haftalarda güzel haberler duyarsınız" dedi.

Kaynak: DHA

