Trump\'tan Zelenskiy\'ye Müzakere Tavsiyesi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakerelerde biraz esneklik göstermek zorunda olduğunu ifade ederek, "Putin'in anlaşma yapmak istememesi de mümkün" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile gerçekleştirilen görüşme ve Ukrayna'da barış çabalarına ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump, Avrupalı liderlerin işi hafife alabileceklerini fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki müzakerelerde toprak meselesinin gündeme gelmesi gerektiğini bildiklerini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da Avrupalı muhatapları ile yaptığı toplantının ardından Putin'i arayarak, Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirilmesi konusunu görüştüğünü söyledi.

Görüşmede, toprak verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soruya cevabında Trump, "İsteyen işi hafife almaya çalışabilir ama bilinmesi gereken şey, Ukrayna'nın yeniden hayata dönmeye çalıştığı. Her yerde insanların öldürülmesinin sona ermesini sağlayacaklar ve Ukrayna çok geniş topraklara sahip olacak" dedi.

"Donbass yüzde 79 oranında Rusya'nın elinde"

Trump, "Biliyorsunuz büyük bir toprak parçası alındı ve o topraklar artık ellerinde. Şimdi Donbass'tan bahsediyorlar. Donbass şu anda, bildiğiniz gibi yüzde 79 oranında Rusya'nın elinde ve kontrolü altında. Dolayısıyla onlar bunun ne anlama geldiğini biliyorlar. İnsanlar kabul etse de etmese de bu bir savaş ve Rusya güçlü bir askeri ülke. Rusya güçlü ve çok daha büyük bir ülke" dedi.

"Tango, iki kişiyle yapılır"

Putin ile Zelenskiy'in ABD'nin girişimleri haricinde de bir çalışma ilişkisi geliştirmeleri gerektiğine dikkat çeken Trump, "Tango, iki kişiyle yapılır" ifadelerini kullandı. Trump, "Aralarında az da olsa bir ilişki olması gerekiyor. Aksi takdirde çok zaman kaybediyoruz. Ben bu olsun istemem. Sadece bu savaşı bitirmek istiyorum. Bitsin istiyorum. Biliyorsunuz, biz ABD'liler can kaybı yaşamıyoruz. ABD'li askerlerin kaybı söz konusu değil. Ölenler Ruslar ve Ukraynalılar. Çoğunlukla askerler" dedi.

Trump, Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak, "Çok iyi bir görüşme yaptık ve ona Başkan Zelenskiy ile bir toplantı ayarlayacağımızı söyledim. Her şey yolunda giderse ben de görüşmelere katılırım ve işi bitiririz" ifadelerini kullandı.

"Putin'in anlaşma yapmak istememesi de mümkün"

Trump, Putin'in iyi davranmasını ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar atmasını umduğunu ancak Putin'in anlaşma yapmak istememesinin de mümkün olduğunu söyledi. Trump, "Bana sorarsanız bir sorun olacağını sanmıyorum. Bence Putin artık bundan yoruldu. Bence artık herkes yoruldu ama kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Başkan Putin hakkındaki gerçeği öğreneceğiz. Putin'in anlaşma yapmak istememesi de mümkün. Umarım Başkan Putin iyi davranır. Aksi takdirde işler zorlaşacak. ve umarım Başkan Zelenskiy de yapması gerekeni yapar. O da biraz esneklik göstermek zorunda" dedi.

"Bir tür güvenlik olacak ama bu NATO olamaz"

Ukrayna'da sağlanacak bir barış anlaşması çerçevesinde Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerine de değinen Trump, bazı Avrupa ülkelerinin asker göndermeye istekli olduğunu ancak ABD'nin asker göndermeyeceğini ifade etti. ABD'nin Ukrayna'ya başka türden destekler sağlayabileceğini kaydeden Trump, "Bir tür güvenlik olacak ama bu NATO olamaz" dedi.

ABD askerlerinin Ukrayna sınırını savunmak için sahaya gönderilmeyeceği konusunda nasıl bir güvence verebileceği yönündeki soruya Trump, "Size güvence veriyorum, ben başkanım" dedi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dün Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Trump, burada Avrupalı liderlerle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik bir yol haritası üzerinde istişarelerde bulunmuştu. - WASHINGTON