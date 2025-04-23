Trump'tan Zelenskiy'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Zelenskiy'ye Sert Eleştiri

Trump\'tan Zelenskiy\'ye Sert Eleştiri

Trump, Zelenskiy'nin Kırım açıklamalarının barış müzakerelerini zorlaştırdığını belirtti.

23.04.2025 21:01
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ABD Başkanı Donald Trump, "Zelenskiy'nin bu tür kışkırtıcı açıklamaları, savaşı sonlandırmayı zorlaştırıyor. Övünecek hiçbir şeyi yok. Ukrayna için durum kritik. ya barışı seçebilir ya da tüm ülkeyi kaybetmeden önce üç yıl daha savaşabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, Kırım hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, The Wall Street Journal'ın ön sayfasında şu sözlerle övünüyor: 'Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacak. Burada konuşulacak bir şey yok'" ifadelerini kullanarak, "Bu açıklama, Rusya ile barış müzakereleri açısından son derece zararlı çünkü Kırım, yıllar önce Başkan Barack Obama'nın himayesinde kaybedildi ve artık tartışma konusu bile değil" dedi.

"Neden tek bir kurşun bile atmadan Rusya'ya teslim edildiğinde bunun için savaşmadılar?"

Kimsenin Zelenskiy'den Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını istemediğini vurgulayan Trump, "Ama eğer Kırım'ı geri istiyorsa, neden 11 yıl önce tek bir kurşun bile atmadan Rusya'ya teslim edildiğinde bunun için savaşmadılar? Ayrıca bu bölge, Obama döneminden çok önce uzun yıllar boyunca Rusya'nın önemli denizaltı üslerine ev sahipliği yaptı" dedi.

Trump, "Zelenskiy'nin bu tür kışkırtıcı açıklamaları, savaşı sonlandırmayı zorlaştırıyor. Övünecek hiçbir şeyi yok. Ukrayna için durum kritik. ya barışı seçebilir ya da tüm ülkeyi kaybetmeden önce üç yıl daha savaşabilir" ifadelerini kullandı.

"Oynayacak kartı kalmayan adam artık bunu yapmalı"

Rusya ile hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Trump, "Haftada ortalama 5 bin Rus ve Ukraynalı askerin sebepsiz yere ölümünü durdurmakla çok ilgileniyorum. Zelenskiy'nin bugünkü açıklaması, can kayıplarının devam etmesinden başka bir işe yaramayacak ve bunu kimse istemez. Bir anlaşmaya çok yakınız, 'oynayacak kartı kalmayan' adam artık bunu yapmalı. Ukrayna ve Rusya'nın, eğer ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu tam ve mutlak karmaşadan kurtulmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ukrayna'dan ABD'nin ateşkes teklifine sert yanıt

ABD, geçtiğimiz hafta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen bir toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Ukraynalı yetkililere resmi bir teklif sunmuştu. Washington Post'ta yer alan haberde, teklifin Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren maddelerden oluştuğu kaydedilmişti. Haberde, bunun karşılığında ise Rusya'nın çatışmaları durduracağı ve savaşın cephe hatlarında sona ermesini kabul edeceği aktarılmıştı.

Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, çıkan haberlere sert tepki göstermiş, "Ukrayna teslim olmaya değil, müzakereye hazır. Rusya'ya yeniden toparlanmak ve daha güçlü geri dönmek için ihtiyaç duyduğu desteği veren bir anlaşma olmayacak" demişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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