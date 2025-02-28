Trump'tan Zelenskiy'ye Tepki: Kumar Oynuyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump'tan Zelenskiy'ye Tepki: Kumar Oynuyorsunuz

Trump, Zelenskiy'ye Rusya ile anlaşma konusunda sert eleştirilerde bulundu ve minnettar olmasını talep etti.

28.02.2025 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile anlaşmaya sıcak bakmamasının ardından, "Minnettar ol. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün mineral anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir taahhüdüdür. Nadir toprakları alıp yapay zeka ve askeri silahlar da dahil olmak üzere yaptığımız her şey için kullanacağız" dedi. Trump, anlaşmanın Zelenkiy ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında imzalanacağını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasının çok büyük bir şey olacağını söyleyen Trump, "Ukrayna savaşa geri dönmeyecek. Ukrayna, Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek" diye konuştu.

Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yana olduğunu vurgulayan Trump, "Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Putin, anlaşma yapmak istiyor"

Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Putin, anlaşma yapmak istiyor" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin "Barış olmaması durumunda Ukrayna'ya daha fazla silah gönderecek misiniz" sorusuna Trump, "Çok fazla silah göndermek için sabırsızlanmıyoruz, savaşı bitirmek için sabırsızlanıyoruz. Cevabım evet. Ama umarım fazla göndermek zorunda kalmayız çünkü hızlı bir şekilde halletmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Bu adamların kuralları yok"

Zelenskiy ise, Ukrayna'nın ABD hava savunmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Trump'a Ukrayna savaşı ile ilgili bazı resimler gösteren Zelenskiy, Rusya'yı kastederek, "Savaşta bile kurallar vardır. Bu adamların kuralları yok" diye konuştu.

Mineral anlaşması için Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, ABD'nin ne yapmaya çalıştığına ilişkin görüşmek istediğini söyledi. Putin'i kastederek, "Birlikte onu durdurabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullanan Zelenskiy, Putin'in savaşı başlattığını ve bedelini ödemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Oval Ofis'te gergin anlar

Maden anlaşmasına ilişkin konuşan Zelenskiy, "Bu belge yeterli değil. Güvenlik garantisine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Trump'a Putin'e yönelik daha yumuşak yaklaşımı nedeniyle tepki gösteren Zelenskiy, ABD Başkanının Ukrayna şehirlerinin 3 yıl süren savaş nedeniyle harabeye döndüğü yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Zelenskiy'nin sözlerine tepki gösteren ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Oval Ofisi'ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan yönetime saldırmanın saygılı bir davranış olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde konuştu.

"Aptal başkanımız aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik"

Zelenskiy'nin sözlerine ilişkin konuşan Donald Trump ise, "Ülkenizin başı büyük belada. Kazanamayacaksınız. Bizim sayemizde iyi çıkma şansınız çok yüksek" dedi.

Zelenskiy'nin yalnız oldukları yönündeki açıklamalarına Trump, "Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız (Biden) aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik. Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş 2 hafta içinde biterdi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yapılan yardımlara değinen Trump, "Tüm o tankları yok etmeniz için size mızrakları ben verdim. Obama size çarşaf verdi. Daha minnettar olmalısınız çünkü size söyleyeyim, kartlarınız yok. Biz varken kartlarınız var ama biz yokken hiç kartınız yok. Şu anda kartlarınız yok. Bizimle birlikte, kartlara sahip olmaya başlıyorsunuz. Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz! Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz" ifadelerini kullanarak, "Minnettar ol" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Zelenskiy'ye Tepki: Kumar Oynuyorsunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
22:20 Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi’nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu
22:03 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan’ın çağrısının ardından beni aradı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından beni aradı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
09:07 Okan Buruk’un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
08:59 Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu Sete koltuk değnekleriyle döndü Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu! Sete koltuk değnekleriyle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 22:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Zelenskiy'ye Tepki: Kumar Oynuyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.