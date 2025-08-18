Trump\'tan Zirve Öncesi Açıklama

Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Washington'da ağırlayacak olan Trump, " Beyaz Saray'da büyük bir gün" diye yazdı.

"BAKALIM SONUÇLARI NE OLACAK"

Trump açıklamasında, daha önce hiç bu kadar Avrupalı liderleri aynı anda ağırlamadıklarının altını çizen Trump "Bakalım sonuçları neler olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ZİYARETLERİ

ABD Başkanı Trump, bugün önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile 20.00'de bir araya gelecek. Bu görüşmenin hemen ardından ise 22.00'de Avrupalı liderleri konuk edecek.

Zelenskiy'e ABD başkentinde eşlik edecek Avrupalı liderler heyetinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunuyor.