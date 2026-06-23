Trump: UAEA Müfettişleri İran'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: UAEA Müfettişleri İran'ı Ziyaret Edecek

Trump: UAEA Müfettişleri İran\'ı Ziyaret Edecek
23.06.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, UAEA'nın İran'a uygun zamanda ziyaret yapacağını ve İran'ın bunu bildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin uygun zamanda İran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) muhtemel İran ziyareti hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, İranlı yetkililerin UAEA müfettişlerinin İran'a herhangi bir ziyaret planı olmadığı yönündeki açıklamaları hakkındaki bir soruya, "Yanılıyorlar, yanılıyorlar, yanıldıklarını biliyorlar. Bize içeriden bilgi verdiler ve biz de bunu yüzde 100 kesin olarak biliyoruz. Eğer haklı olsalardı, toplantıları hemen iptal ederdim" dedi.

Trump, müfettişlerin İran'a ne zaman ziyaret edeceğine dair soruya ise, "Uygun zamanda, acele etmeye gerek yok" dedi.

"İran nükleer tesislerinin Ajans tarafından denetlenmesine yönelik bir planımız yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD'li yetkililerin nükleer müzakerelerin başladığı ve İran'ın nükleer denetçileri kabul ettiği yönündeki iddiaları, İran heyetinin İsviçre'de UAEA Başkanı Rafael Grossi ile görüşüp görüşmediği ve saldırıya uğrayan nükleer tesislere denetim izni verilip verilmeyeceği sorusuna, "Kısa cevap: her iki soruya da hayır. Ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile bir görüşmemiz oldu ne de ABD ve İsrail rejiminin askeri saldırıları sonucu zarar gören İran nükleer tesislerinin Ajans tarafından denetlenmesine yönelik bir planımız var. Esasen bu konuda herhangi bir prosedür de bulunmamaktadır. Biz, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf bir ülke olarak ve güvenlik denetimleri anlaşmalarına bağlı bir devlet olarak mevcut uygulamaları sürdürmeye devam edeceğiz ve mevcut uygulama oldukça nettir" demişti. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: UAEA Müfettişleri İran'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

21:56
Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
21:46
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar
Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 22:08:00. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: UAEA Müfettişleri İran'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.