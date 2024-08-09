Trump ve Harris Canlı Yayında Karşı Karşıya Gelecek - Son Dakika
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Politika

Trump ve Harris Canlı Yayında Karşı Karşıya Gelecek

Trump ve Harris Canlı Yayında Karşı Karşıya Gelecek

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söyledi. ABC televizyonu ise Trump ve Harris'in 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya geleceklerini duyurdu.

09.08.2024 00:00
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ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söylemesinin ardından ABC televizyonu, Trump ve Harris'in 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiklerini duyurdu.

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in resmi olarak Demokrat Parti'nin adayı olması ve başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçmesinin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Trump, Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki lüks malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında 3. Dünya Savaşı uyarısı yaptı. 1929'dakine benzer bir ekonomik kriz tehdidinden bahseden Trump, güneydeki ABD-Meksika sınırından gelen göçmenler tarafından işgal edilen bir ülke tasvir etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin tarihte gördüğü en kötü başkan olduğunu savunan Trump, "Ülkemizin şu an ekonomik açıdan ve güvenlik açısından her zamankinden daha tehlikeli bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump, Harris'in ise "iki numaralı isimler arasında en alt sıralarda yer aldığını" söyledi.

Harris ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söyledi

ABD'li yayın kuruluşları ile anlaştığını duyuran Trump, Harris ile 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Fox News, NBC ve ABC kanallarında canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Yayın kuruluşlarının onayını aldığını duyuran Trump, Harris'in seçim kampanyasından cevap beklediğini söyledi. Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Partili aday JD Vance ile Demokrat Partili aday Tim Walz'ın kozlarını paylaşacağı tartışma programının ise CBS News tarafından yayınlanacağını duyuran Trump, bu düellonun tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Diğer yandan Trump'ın açıklamasının ardından kısa süre sonra ABC televizyonu, Trump ve Harris'in 10 Eylül'de canlı yayına katılmayı kabul ettiklerini duyurdu.

Suikast girişimi, silah kontrolüne ilişkin tavrını değiştirmedi

Silahlı bir suikast girişimine maruz kalmasının silah kontrolüne ilişkin görüşlerinde değişikliğe neden olmadığını vurgulayan Trump, "İnsanlar, kendilerini savunmak için silaha ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı. Suikast girişiminden kıl payı sağ kurtulmasının üzerinden 26 gün geçen Trump, yerel silah kontrol yasaları uygulayan şehirlerde de şiddetli suçlar işlendiğine dikkat çekti. Trump, Harris'i "insanların silahlarını toplamak istemekle" suçladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump ve Harris Canlı Yayında Karşı Karşıya Gelecek - Son Dakika

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