Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte Görüşmesi

Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte Görüşmesi

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile güvenlik sorunlarını ele almak için Florida'da bir araya geldi.

23.11.2024 14:22
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, seçimi kazandığı 5 Kasım'dan bu yana NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ilk kez bir araya geldi. Florida'da gerçekleştirilen görüşmede, NATO'nun karşı karşıya olduğu küresel güvenlik sorunları ele alındı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 5 Kasım'daki başkanlık seçiminden bu yana ilk kez görüşme gerçekleştirdi. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Florida eyaletinde gerçekleştirilen görüşmede NATO'nun karşı karşıya olduğu küresel güvenlik meseleleri ele alındı. Rutte ve ekibi ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olması beklenen Mike Waltz ve ulusal güvenlik ekibinin diğer üyeleriyle de bir araya geldi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın 5 Kasım'da seçilmesinden iki gün sonra kendisiyle görüşmek istediğini ve Kuzey Kore ile Rusya arasında giderek artan askeri iş birliğinin yol açacağı tehditleri ele almak istediğini söylemişti.

Trump'ın ABD başkanlığını kazanması, Avrupa ülkelerinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı durdurabileceği yönünde endişelere yol açmıştı. NATO müttefikleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelede kalmasının hem Avrupa hem de ABD güvenliği açısından önemli olduğunu savunuyor. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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