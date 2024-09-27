Trump ve Zelenskiy’den Görüşme

Politika

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zelenskiy ile çok iyi bir ilişkimiz var ve bildiğiniz gibi benim Başkan Putin ile de çok iyi bir ilişkim var. Eğer kazanırsak, bu meseleyi (savaş) çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağımızı düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile New York'ta bir araya geldi. Trump Tower'da 2019'dan bu yana ilk kez yüz yüze görüşen ikili toplantı öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Zelenskiy hem Trump hem de 5 Kasım seçimlerindeki Demokrat rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştüğünü belirterek, "Çünkü, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşında güçlü bir ABD desteğine ihtiyacı var" dedi.

Zelenskiy'i övgü dolu sözler söyleyen Trump ise, "Muhtemelen başka hiç kimsenin, neredeyse tarihte başka hiç kimsenin yaşamadığı muazzam bir şey yaşadı" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sağlam bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, "Zelenskiy ile çok iyi bir ilişkimiz var ve bildiğiniz gibi benim Başkan Putin ile de çok iyi bir ilişkim var. Eğer kazanırsak, bu meseleyi (savaş) çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Trump ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Donald Trump ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine Zafer planımızı sundum ve Ukrayna'daki durumu, savaşın halkımız için sonuçlarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Pek çok ayrıntı ele alındı. Bu toplantı için minnettarım. Adil bir barışa ihtiyaç var. Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiği konusunda ortak bir görüşü paylaşıyoruz. Putin kazanamaz. Ukraynalılar galip gelmelidir" dedi. - NEW YORK