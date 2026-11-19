ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, APEC Zirvesi marjında 1 saatten sonra süren ikili görüşme gerçekleştirdi. Trump, "Başkan Xi ile olağanüstü bir kişisel ilişki kurduk" ifadelerini kullandı. Çin lideri Xi ise, "Çin-ABD ilişkisine yeni bir boyut kazandırdık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Shenzen kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tatil beldesi Kylin Villa'ya geçti. Trump, burada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Trump konuşmasında, APEC zirvesine övgüde bulundu. Trump, "Muhteşemdi. Medyanın bazı kısımlarını görememesi çok üzücü, çünkü her şey kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. Bunu takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, 2017'de Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaretini hatırlatarak, "O zamandan beri Başkan Xi ile olağanüstü bir kişisel ilişki kurduk. Bazı insanlar bunu duyunca mutsuz oluyor, ama ben çok mutluyum. Hatta bazıları çok heyecanlanıyor. Bu dostluğu geliştirmeye devam etmek her iki ülkenin insanlarına da fayda sağlar" dedi. Trump, "Ticaretten yatırıma, bölgesel meselelerden dünya barışına kadar ABD ve Çin öncülük etti. Başka hiçbir yerde bizim yapabildiklerimizi yapabilecek kimse yok" şeklinde konuştu. Trump, Mayıs ayında Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında Ticaret Kurulu'nu kurduklarını ve bunun "çok dengesiz olan ilişkilerine büyük bir denge getirdiğini" söyleyerek, "Çin ile olan ilk ilişki çok dengesizdi. Gümrük vergilerini bölüştürdük ve çok adil bir şekilde düşürdük. İlişkimizi adil bir hale getirdik" dedi. ABD ile Çin arasında her iki tarafta da yaklaşık 30 milyar dolarlık gümrük vergisini düşürmeyi öngören karşılıklı bir düzenleme olan "30'a 30" anlaşmasını işaret eden Trump, "Biz iyi iş çıkardık, siz de iyi iş çıkardınız. Çiftçilerimiz çok iyi iş çıkardı. Sizden çiftçilerimiz için daha fazlasını yapmanızı isteyeceğim, çünkü Çin'in doymak bilmeyen bir iştahı var ve biz bu iştahı doyurabiliriz" dedi. Trump, dünkü akşam yemeğinde Xi'nin yanında oturduğunu ve 2 saat boyunca sohbet ettiklerini belirterek, "Dün geceki performans inanılmazdı. Kesinlikle özeldi. İu anda konuşacağımız birçok şey hakkında konuştuk. Bence çok verimli olacak" ifadelerini kullandı.

"ABD ve Çin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor"

ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini vurgulayan Trump, "İkimiz de bunu çok güçlü bir şekilde hissediyoruz" dedi. Xi ile ABD'deki fentanil krizine son verilmesi gibi görüşülebilecek "birçok başka potansiyel iş birliği alanı" olduğunu da ifade eden Trump, "Birçok insan bundan bir şey çıkıp çıkmayacağından emin değildi. Ben kesinlikle bir şey çıkacağına inanıyorum" dedi.

"Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini istiyoruz"

Trump, Xi'ye hitaben, "Hem Rusya hem de Ukrayna ile olan savaş konusunda yardımcı olmayı hedefliyoruz ve onlar da savaşın sona ermesini görmek isteyeceklerdir. Savaşın sona ermesini isterim. Sanırım ikimiz adına da aynı şeyi söyleyebilirim. Ayda 25 bin kişi, çoğunluğu asker, öldürülüyor" dedi. Trump, Putin ile gerçekleştirilecek üçlü görüşmeyi işaret ederek, Putin ile yaptığı plansız görüşmenin üçlü zirveye "zemin hazırladığını" söyledi. Trump, "Başkan Putin biraz sonra buraya gelecek, üçlü bir görüşme yapacağız. Başkan Putin ile de zemin hazırlamak için küçük bir görüşme yaptık ve sanırım başarılı bir görüşme geçireceğiz" diye konuştu.

Trump, sözlerini Xi'ye "arkadaşım" şeklinde hitap ederek ve Xi ile "çok özel bir ilişkisi" olduğunu belirterek sonlandırdı. Trump, "Bence sen ve ben, işlerin başında olduğumuz sürece asla sorun yaşamayacağız" şeklinde konuştu.

"Çin-ABD ilişkisine yeni bir boyut kazandırdık"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Trump'a Çin-ABD ilişkilerini doğru yönde ilerletmeye devam etmek için kendisiyle çalışmaya "kararlı" olduğunu dile getirdi.

Xi, "Sizinle çalışma konusundaki kararlılığım son derece sağlam" dedi. Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin "genel olarak istikrarlı" ve "gelişmekte" olduğunu vurguladı. Kendinin ve Trump'ın Pekin-Washington arasındaki ilişkilere "saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde yeni bir boyut" kazandırdığını söyleyen Xi, "Stratejik istikrar temelinde yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin yeni tanımını oluşturduk" dedi. Xi, "Sayın Başkan, çabalarınız herkesçe açıkça görülüyor ve tarihe geçecektir" ifadesini kullandı.

Trump-Xi görüşmesi 1 saatten fazla sürdü. Trump ve Xi, kısa süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla ilk kez üçlü görüşme gerçekleştirecek.