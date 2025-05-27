Trump Yönetiminden Öğrenci Vizesi Kararı - Son Dakika
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Trump Yönetiminden Öğrenci Vizesi Kararı

Trump Yönetiminden Öğrenci Vizesi Kararı
27.05.2025 23:41
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ABD, öğrenci vizesi başvurusunda sosyal medya incelemesi için randevu vermeyi durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eğitim için ABD'ye gelecek olan öğrencilerin, sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme yapmak için vize randevusu vermeyi durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eğitim için ABD'ye gelecek olan öğrencilerin sosyal medya hesaplarına yönelik detaylı inceleme yapılmasını zorunlu kılmayı planlıyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluklara, öğrenci vizesi başvurusu yapanlara yönelik vize randevusu verilmesinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtilerek, söz konusu başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından randevuların yeniden verilmeye başlanacağı ifade edildi. Mevcut randevuların söz konusu karardan etkilenmeyeceği belirtildi.

Haberde, Bakan Rubio'nun talimatta, Dışişleri Bakanlığı'nın başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelemesine ilişkin güncellenmiş kılavuz yayınlamayı planladığı ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Talimatta, "Bakanlık, öğrenci ve değişim ziyaretçisi vizesi başvuru sahiplerinin taranması ve incelenmesi için mevcut operasyon ve süreçleri gözden geçiriyor ve bu incelemeye dayanarak, bu tür tüm başvuru sahipleri için genişletilmiş sosyal medya incelemesine ilişkin kılavuz yayınlamayı planlıyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun gönderdiği talimatla ilgili haberler hakkında yorum yapmazken, "Öğrenci olsun ya da olmasın, buraya gelenlerin kim olduğunu değerlendirmek için elimizden gelen her aracı kullanmaya devam edeceğiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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