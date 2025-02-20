Trump Zelenskiy\'den Hayal Kırıklığı Yaşıyor

Politika

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, "Başkan Trump, Zelenskiy'nin müzakere masasına gelmemesi ve sunduğumuz bu fırsatı değerlendirmemesi nedeniyle şu an açıkça büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde açıklamalarda bulundu. Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin sunduğu barış fırsatını değerlendirmediği ve anlaşma masasına gelmediğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Waltz, "Başkan Trump, Zelenskiy'nin müzakere masasına gelmemesi ve sunduğumuz bu fırsatı değerlendirmemesi nedeniyle şu an açıkça büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak Zelensky'nin sonunda bu noktaya geleceğini düşünüyorum ve bunun çok kısa sürede olmasını umuyorum" dedi.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomatik çözüm için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Waltz, Trump'ın bu konuda kararlı bir tavır sergilediğini belirterek, "Başkan Trump, Rus mevkidaşlarımıza da açıkladığımız gibi savaşı durdurmaya ve ileriye bakmaya odaklanmış durumda. Geçmişte neler olduğu konusunda gün boyu tartışabiliriz ancak önemli olan barışı sağlamak" dedi.

Putin sorusuna cevap vermekten kaçındı

Waltz, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında yaptığı açıklamalara değinirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında doğrudan bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Trump'ın Putin'i diktatör olarak görüp görmediği sorulduğunda Waltz, net bir yanıt vermedi.

Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Zelenskiy'i hedef alarak, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu" demişti. - WASHINGTON