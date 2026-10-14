Tüfenkci, Memişoğlu\'nu ziyaretinde Malatya sağlık yatırımlarını görüştü

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Malatya'da planlanan sağlık yatırımlarını görüştü.

Gazi Meclis'te gerçekleştirilen ziyarette Malatya Şehir Hastanesi'nin proje süreci ve 2027 yılı yatırım programına alınması, İl Sağlık Müdürlüğü binası, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile İnönü Üniversitesine sağlanacak cihaz destekleri ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfenkci, Malatya'ya gösterdiği yakın ilgi, verdiği talimatlar ve önümüzdeki günlerde kente gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür etti.