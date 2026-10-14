Tüfenkci, Memişoğlu'nu ziyaretinde Malatya sağlık yatırımlarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüfenkci, Memişoğlu'nu ziyaretinde Malatya sağlık yatırımlarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tüfenkci, Memişoğlu\'nu ziyaretinde Malatya sağlık yatırımlarını görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek kentin sağlık yatırımlarını görüştü. Görüşmede Şehir Hastanesi'nin 2027 yatırım programına alınması ve İnönü Üniversitesine cihaz destekleri ele alındı, Tüfenkci Bakan'a teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Malatya'da planlanan sağlık yatırımlarını görüştü.

Gazi Meclis'te gerçekleştirilen ziyarette Malatya Şehir Hastanesi'nin proje süreci ve 2027 yılı yatırım programına alınması, İl Sağlık Müdürlüğü binası, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile İnönü Üniversitesine sağlanacak cihaz destekleri ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfenkci, Malatya'ya gösterdiği yakın ilgi, verdiği talimatlar ve önümüzdeki günlerde kente gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiKemal MemişoğluBülent TüfenkciYerel HaberlerSağlık BakanıMilletvekiliAK PartiPolitikaMalatyaSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:39
İstanbul’a üç kurumdan peş peşe uyarı Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 17:12:55. #7.12#
SON DAKİKA: Tüfenkci, Memişoğlu'nu ziyaretinde Malatya sağlık yatırımlarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei