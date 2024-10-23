Tüketiciyi Koruma Teklifi Mecliste Görüşüldü - Son Dakika
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Politika

Tüketiciyi Koruma Teklifi Mecliste Görüşüldü

TBMM'de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun teklifi görüşüldü, muhalefetten itirazlar geldi.

23.10.2024 01:16
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TBMM Genel Kurulunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bir madde daha kabul edildi.

Genel Kurulda teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Hiçbir tüketicinin buradan çıkacak bir kanunun kendisinin herhangi bir yönünü güvence altına alacağına dair bir beklentisi yok." diye konuştu.

Çalışkan, bu kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifteki bazı maddeler kabul edilirse küresel tekelcilere tavizler verileceğini öne sürerek söz konusu maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini savundu. Usta, teklife kuvvetli bir şekilde hayır demelerinin zaruret olduğunu ifade etti.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne yönelik "Lanetlemek, kınamak, eleştirmek elbette ki bir haktır ve bunlar da doğrudur ancak gelecek kuşakların bu acı tecrübeleri yaşamaması adına yaşanan bütün bu sürecin tarihsel bağlamının mutlaka ama mutlaka yüksek bir şuurla hafızalarda diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, kanun teklifine bakıldığında, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinin elektronik ortamda akdedebilmesine imkan tanındığı söylense de tüketicilerin yeterince bilgilendirilmeden kredi ve finansman sözleşmelerine imza atmasına yol açılabileceğini ve bunun da tüketiciyi mağdur edeceğini öne sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, kanun teklifinin tüketiciyle alakası olmadığını savundu.

Teklif çekilmezse 3 yıl içinde 100 milyar liranın üzerinde bir gelir kaybı olacağını savunan Arslan, teklifle çok uluslu şirketlerin korunmak istendiğini söyledi.

Doğrudan satış şirketi

Genel Kurulda daha sonra teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

Kabul edilen maddeye göre, doğrudan satış sistemleri "doğrudan satış şirketi tarafından oluşturulan ve iş sözleşmesi ile istihdam edilmeyen, bağımsız temsilci, distribütör, danışman ve benzeri isimlerle komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaatler karşılığında faaliyet gösteren doğrudan satıcıların tüketicilere mal veya hizmet pazarladığı satış sistemi" olarak açıklanıyor.

Doğrudan satış şirketinin, sermaye şirketi olması ve yönetmelikle belirlenen diğer koşulları sağlaması zorunlu olacak.

Doğrudan satış sisteminin, elde edilecek kazancın ağırlıklı olarak sisteme yeni doğrudan satıcılar kazandırılması ve bu sayede ortaya çıkan menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulmaması, mal veya hizmetin tüketicilere satışını esas alması ve yönetmelikle belirlenen diğer ilkelere uygun olması gerekecek. Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için tüketiciye satışı öngörülen mal veya hizmeti içermeyen yenileme, paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamayacak.

Doğrudan satış şirketinin belirlediği miktar ya da tutarda mal veya hizmet satın alınması, doğrudan satıcının sistem içindeki seviyesini belirleyemeyecek. Doğrudan satış sistemi kapsamında mal veya hizmet satın alan tüketici 30 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde doğrudan satıcıya veya doğrudan satış şirketine yöneltilmiş olması yeterli olacak.

Doğrudan satış şirketi, Ticaret Bakanlığınca belirlenen hususlarda tüketicinin bilgilendirilmesini, talep ve bildirimlerini iletebilmesini sağlayan bir sistem kurmakla yükümlü olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, teklifte yer alan bir maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Adan, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüketiciyi Koruma Teklifi Mecliste Görüşüldü - Son Dakika

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