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Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket - Son Dakika

Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket

12.12.2021 10:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son anketin sonuçları ortaya çıktı. Buna göre CHP liderinin masasına konulan ankette AK Parti yüzde 33, CHP yüzde 24.9, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 12, MHP ise yüzde 6.6 olarak gösterildi. CHP yönetiminin bu anketi ciddi anlamda önemsediği açıklandı.

Türkiye'de ekonomik dalgalanmaların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erken seçim, hemen seçim" sloganıyla Mersin'de miting gerçekleştirmişti. Mersin mitingine katılım sayısı günlerce tartışılırken, Kılıçdaroğlu'nun olası bir erken seçim için anketleri de incelemeye aldığı belirtildi.

MİTİNGLER DEVAM EDECEK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de yaptığı 'erken seçime davet' mitingleri önümüzdeki aylarda da devam edecek. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, konuyla ilgili yetkili bir isim, Kılıçdaroğlu'na sundukları anketin detaylarını paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARINDA DÜŞÜŞ

Oy oranlarının da yer aldığı çalışmaya göre AK Parti yüzde 33, CHP yüzde 24.9, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 12, MHP ise yüzde 6.6 ile baraj altı görünüyor. Cumhur İttifakı oylarında son seçimden bu yana 14 puan düşüşü gösteren tablonun seçim sürecinde daha da muhalefet lehine döneceği değerlendirmesi yapılıyor.

Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket - Son Dakika
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