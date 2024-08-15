Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı - Son Dakika
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Politika

Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı

Tunç Soyer, CHP\'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partinin başına geçmek istediği iddialarını doğruladı. Soyer, yaptığı açıklamada ''Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette genel başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir'' dedi.

15.08.2024 12:04
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile akşam yemeğinde bir araya geldi. İkili CHP'deki kurultay süreci başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

SOYER: NEREDE İHTİYAÇ OLURSA ORADA OLACAĞIM

Barış Yarkadaş'a görüşmeyle ilgili detayları aktaran Tunç Soyer, "Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye'yi konuştuk. Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette Genel Başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir ve ben dillendirmeden bu göreve layık görülmek büyük bir gururdur. Bu süreçte, nerede ihtiyaç varsa orada olacağım" dedi.

"SON NEFESİME KADAR SÜRDÜRECEĞİM"

Açıklamasının devamında siyaseti son nefesine kadar sürdüreceğini ifade eden Soyer, "Hayatı iyileştirme sanatı olarak gördüğüm siyaseti, bedeli ne olursa olsun, son nefesime kadar sürdüreceğim ve bu inancı paylaşanlarla birlikte çalışmaya ve siyaset üretmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA VAZGEÇMEDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün verdiği bir röportajda "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler 'Gelmen lazım arkadaş' diyerek görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Abuzer Kadayıf: Fıssss lady 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: EVET TAM BİR SEBATAYİST YAHUDİ İŞ BAŞINA GELİYOR UZAKTAN KUMANDA OLMADI. İŞ BAŞA DÜŞTÜ 8 1 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI: senden olmaz kardeş 3 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Orijinal sabatisyan. Pkk daha öncrel geçirmişti, şimdi sebastian yardımı ile final yaparlar. 0 0 Yanıtla

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