Tunç'tan Yargı Sistemi Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tunç'tan Yargı Sistemi Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sistemini savunarak, geçmişteki darbe dönemlerine değindi.

01.02.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bugünkü yargı sistemi 27 Mayıs'ta işbaşında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi" dedi.

Tunç, yargıya yönelik eleştirileri değerlendirip, eleştirip karalayanların arında eski vesayet sisteminin olduğunu belirtip, "Bugün yargıdan rahatsız olanlar. İkide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı karalamaya çalışanların ardına aslında o önceki vesayet anlayışı vardır. Bugünkü yargı sistemi 27 Mayıs'ta işbaşında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi. Bugün karaladıkları, hakaret ettikleri yargı sistemi 12 Eylül'de iş başında olsaydı Kenan Evren, bir sağdan bir soldan diyerek gençleri idam sehpalarına göndermeye cesaret edemezdi. Bugünkü yargı sistemi 28 Şubat'ta iş başında olsaydı başörtülü kardeşlerimiz diplomalarını almak için üniversiteye gittiklerinde ağızlarını kapatarak, kapa paça kürsüden indirmeye hiç kimse cesaret edemezdi. Yargı sistemimiz demokratik hukuk devleti ilkesine getirildi de bu yapısal reformlar gerçekleştirildi. Bunlar yeterli mi? Elbette ki Anayasamızı da daha demokratik hale getirmemiz lazım. Bunun için inşallah 28. dönemde mecliste bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye yüz yılına girdiğimiz şu anlamlı dönemde darbe anayasası ile değil de demokratik, sivil, katılımcı ve tüm toplumun kesimlerinin içinde kendini bulduğu bir toplum sözleşmesini inşallah yaparak yolumuza devam ederiz" dedi.

"Basın özgürlüğünü başkasına hakaret ederek kullanamazsınız"

Tunç konuşmasında basın özgürlüğünün başkasına hakaret ederek kullanılamayacağını ifade edip, "Basın özgünlüğünü daha da güçlendirdik. Bu ülkede fikir ve düşünce ifadesi özgürlüğü noktasında engelleri ortadan kalırdık. Basın özgülüğüne yönelik cihazların haczedilemeyeceği hususundan tutun da eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç olmayacağına yönelik düzenlemeler yaptık. Bugün televizyon ekranlarına çıkıp, sosyal medyada klavye kabadayılığı yaparak ülkemizi basın özgürlüğü noktasında eleştirenlere şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de fikir, düşünce ve ifade hürriyeti alabildiğine serbesttir. Tabii evrensel hukukta olduğu gibi Anayasa'mızın 26. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. maddesinde, Birleşmiş Milletler, Medeni ve Siyasi Haklar Sözlenmesinin 19. Maddesi, basın hürriyeti ve düşünce ve fikir hürriyetiyle ilgilidir. Ancak orada basın hürriyetinin bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmesini engeller. Kişilik haklarına saldırı teşkil eden ifadeler kanunlarımıza göre de evrensel sözleşmelere göre de suç teşkil eder. Siz bu özgülüğü bir başkasına hakaret ederek, yargı kurumlarını karalayarak, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasetçilere hakaret ederek kullanmak istiyorsanız ona hukuk müsaade etmez" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, AK Parti, Politika, yozgat, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunç'tan Yargı Sistemi Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:16:07. #1.13#
SON DAKİKA: Tunç'tan Yargı Sistemi Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.